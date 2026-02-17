Modicano aggredì due detenuti in carcere: arrestato 45enne dopo la condanna definitiva

Saro Cannizzaro

Modica, 17 Febbraio 2026 – La Polizia di Stato ha rintracciato e arrestato un 45enne modicano, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Palermo. L’uomo deve rispondere di un episodio di violenza risalente a tre anni fa, per il quale è arrivata la sentenza definitiva.

La vicenda giudiziaria affonda le radici nel 2021. All’epoca, l’uomo si trovava già ristretto presso la casa circondariale di Palermo, quando si rese protagonista di un violento diverbio. Secondo quanto accertato dai giudici, il 45enne aggredì brutalmente due compagni di detenzione, colpendoli ripetutamente e causando loro diverse lesioni al volto.

Dopo la conferma della condanna in secondo grado, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica hanno avviato le ricerche per dare esecuzione al provvedimento. Il soggetto è stato individuato dai poliziotti all’interno del centro abitato della città della Contea.

L’arrestato è stato condotto presso gli uffici del Commissariato per le procedure di rito e successivamente sottoposto alla misura detentiva. Dovrà scontare una pena residua di un anno che, come disposto dall’autorità giudiziaria, verrà espiata in regime di arresti domiciliari.

