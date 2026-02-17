  • 17 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 17 Febbraio 2026 -
Politica | Ragusa

Ragusa. Il futuro della Vallata Santa Domenica si costruisce insieme

Aperte le candidature per il laboratorio d’idee promosso dal Comune
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 17 febbraio 2026 – Il Comune di Ragusa prosegue il percorso partecipativo dedicato alla Vallata Santa Domenica, spazio verde di grande valore storico, ambientale e sociale situato nel cuore della città, con l’obiettivo di costruirne il futuro insieme alla comunità locale.
Dopo il primo incontro pubblico dello scorso dicembre, che ha consentito una prima analisi condivisa delle potenzialità e delle criticità dell’area, l’Assessorato Lavori Pubblici avvia ora una nuova fase di confronto attivo rivolta ad associazioni, professionisti, enti del terzo settore e cittadini interessati a contribuire concretamente alla valorizzazione e allo sviluppo di un piano di gestione della Vallata.
Al centro dell’iniziativa il laboratorio di idee: “Il futuro della Vallata Santa Domenica: visioni, ruoli e opportunità”, che si terrà lunedì 23 febbraio 2026 dalle ore 15.00 alle ore 20.00 al Centro Culturale Commerciale “Mimì Arezzo”.
Sarà un vero e proprio momento di co-progettazione, durante il quale i partecipanti lavoreranno insieme per immaginare scenari di sviluppo, individuare possibili forme di gestione condivisa e costruire prototipi di intervento concreti per il futuro della Vallata.
Per garantire un confronto efficace e di qualità, il laboratorio prevede un numero massimo di 40 partecipanti. È possibile candidarsi entro il 21 febbraio 2026 compilando il form disponibile al seguente link:
https://forms.gle/W8P1iKhoHnNFnVMg9

“La Vallata Santa Domenica è un patrimonio di tutti i ragusani e pertanto la sua valorizzazione non può che nascere da un percorso condiviso – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Gianni Giuffrida – capace di mettere in rete competenze, idee ed energie del territorio. Questo laboratorio rappresenta un passaggio fondamentale per trasformare una visione collettiva in progettualità concreta.”

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di partecipazione civica e rigenerazione urbana che mira a rafforzare il legame tra cittadini e spazi pubblici, promuovendo modelli innovativi di cura e gestione del patrimonio comune.

© Riproduzione riservata
591939

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube