Attualità | Ragusa

Ragusa. “Intelligenza artificiale e Scuola: un nuovo approccio nella nostra vita onlife”. Convegno a cura dell’Avis Provinciale

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 17 febbraio 2026 – L’Avis Provinciale di Ragusa, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Ragusa, promuove il convegno “Intelligenza artificiale e Scuola: un nuovo approccio nella nostra vita onlife”, in programma giovedì 19 febbraio 2026, dalle ore 9.00 alle 12.30, presso l’Auditorium “Saro Di Grandi” a Ragusa.
L’iniziativa intende approfondire il ruolo dell’intelligenza artificiale nei processi educativi e nella quotidianità delle nuove generazioni. Dopo l’introduzione della Dott.ssa Giovanna Criscione, già ispettrice MIUR, interverranno il Prof. Francesco Pira, associato di Sociologia all’Università di Messina, la Dirigente USR dell’ambito territoriale di Ragusa, Dott.ssa Daniela Mercante e Francesco Re, Presidente della Consulta Provinciale Studentesca.
Nel corso dell’evento sarà inoltre rinnovato il Protocollo d’Intesa tra Avis Provinciale Ragusa, rappresentata dal Dott. Salvatore Poidomani e USR di Ragusa, a conferma della collaborazione istituzionale a favore del mondo della scuola.

