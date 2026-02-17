Una bomba sulla Catania-Ragusa. Strada chiusa domenica 1° marzo

17 Febbraio 2026 – Per rimuovere un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale trovato nel corso delle operazioni di bonifica che precedono alcuni lavori di ammodernamento della Catania-Ragusa al km 1,400, la statale 514 “di Chiaramonte” sarà chiusa nel tratto compreso tra il km 0 e il km 11,900 domenica 1 marzo dalle 7 alle 12.

La circolazione sarà deviata lungo un percorso alternativo valido in entrambi i sensi di marcia, ovvero la provinciale 7 in direzione Comiso, con successiva immissione sulla statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, secondo il seguente itinerario: al km 12 della statale 514 imboccare l’uscita per Chiaramonte Gulfi-Comiso-Aeroporto; proseguire sulla sp 7 in direzione Comiso per circa 3,5 km; continuare sulla sp Comiso-Chiaramonte per circa 1,2 km; proseguire sulla strada comunale (via Leonardo Sciascia) per circa 1,5 km; alla rotatoria immettersi su via Eucalipti/sp7 e proseguire per circa 450 metri; alla successiva rotatoria svoltare su via Gandhi e proseguire per circa 350 metri; svoltare su via S. Biagio e proseguire per circa 450 metri; alla rotatoria seguire le indicazioni per via Generale Girlando per circa 1,3 km; proseguire sulla statale 115 “Sud Occidentale Sicula” in direzione Ragusa; allo svincolo tra la statale 514 “di Chiaramonte” (km 0) e la statale 115 “Sud Occidentale Sicula” (km 314,300) seguire le indicazioni per Siracusa-Modica, ovvero Ragusa Ovest.

