  • 16 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 16 Febbraio 2026 -
Rubriche

Italia da applausi: 22 medaglie e sogno vetta a metà Olimpiadi…di Giannino Ruzza

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

I 4 ori conquistati da Brignone e Lollobrigida

 

A metà del cammino olimpico l’Italia guarda il medagliere dall’alto verso il basso: ventidue medaglie complessive, otto delle quali d’oro, e un secondo posto che la colloca alle spalle della sola Norvegia. Davanti c’è ancora tanto da giocare, ma il segnale è chiaro: la spedizione dell’Italia è arrivata preparata, ambiziosa e sorprendentemente solida. Non è soltanto la quantità a colpire, ma la qualità e la distribuzione dei risultati: gli otto ori raccontano di eccellenze capaci di trasformare la pressione in lucidità, mentre argenti e bronzi parlano di profondità e continuità tecnica. L’Italia si dimostra competitiva in discipline diverse, segno di una programmazione che negli ultimi anni ha allargato la base e consolidato i vertici: non un’Olimpiade costruita su un singolo fuoriclasse, ma su una squadra diffusa capace di salire sul podio in più contesti. Otto ori a metà dei Giochi rappresentano un dato di grande rilievo perché l’oro cambia la percezione: non è solo un podio, è una dichiarazione di superiorità, significa aver dominato la finale e retto alla pressione. In questo momento l’Italia insegue la Norvegia, ma il divario non appare strutturale e il testa a testa potrebbe accompagnare tutta la seconda parte dei Giochi trasformando ogni finale in uno snodo decisivo. Colpisce anche la maturità degli atleti, la gestione delle gare, la freddezza nei momenti chiave: segnali di uno staff preparato e di una cultura della prestazione sempre più internazionale. La sensazione è che il gruppo azzurro non si accontenti e abbia ancora margini, ma la seconda metà dell’Olimpiade sarà decisiva: molte discipline chiave devono ancora assegnare medaglie e il calendario offre opportunità per consolidare il secondo posto o tentare l’assalto alla vetta. Molto dipenderà dalla tenuta mentale e dalla capacità di gestire entusiasmo e pressione, perché le Olimpiadi sono maratone emotive oltre che sportive. A metà percorso il bilancio è già significativo: ventidue medaglie non sono un episodio, ma il risultato di un lavoro pluriennale che proietta l’Italia tra le potenze stabili di questi Giochi, con la concreta possibilità di trasformare una grande Olimpiade in un’edizione da ricordare.

Le 22 medaglie conquistate in ordine di data dall’Italia:

 

DataDisciplinaGaraAtleta/iMedaglia
7 febbraio 2026Short TrackStaffetta mista 2000mArianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini, Pietro SighelBronzo
8 febbraio 2026LugeDoppio femminileTeam ItaliaBronzo
8 febbraio 2026LugeDoppio maschileTeam ItaliaBronzo
8 febbraio 2026BiathlonStaffetta mistaTeam ItaliaBronzo
8 febbraio 2026SnowboardSnowboard Cross femminileAtleta ItaliaBronzo
10 febbraio 2026SnowboardSnowboard Cross Mixed TeamMichela Moioli, Lorenzo SommarivaArgento
11 febbraio 2026Speed Skating3000m femminileFrancesca LollobrigidaOro
11 febbraio 2026Speed Skating5000m femminileFrancesca LollobrigidaOro
12 febbraio 2026Sci AlpinoSuper-G femminileFederica BrignoneOro
12 febbraio 2026Sci di FondoStaffetta 4×7.5km maschileDavide Graz, Elia Barp, Martino Carollo, Federico PellegrinoBronzo
12 febbraio 2026Speed Skating5000m maschileRiccardo LorelloBronzo
15 febbraio 2026Sci AlpinoSlalom Gigante femminileFederica BrignoneOro
15 febbraio 2026Biathlon10km Inseguimento femminileLisa VittozziOro
15 febbraio 2026LugeSingolo maschileDominik FischnallerBronzo
15 febbraio 2026Pattinaggio ArtisticoTeam EventDaniel Grassl, Matteo Rizzo, Sara Conti, Niccolò Macii, Charlène Guignard, Marco FabbriBronzo
15 febbraio 2026LugeStaffetta a squadreVerena Hofer, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller, Andrea Vötter, Marion OberhoferBronzo

 

© Riproduzione riservata
591719

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube