Niscemi: “Grazie Modica Calcio”

Niscemi, 15 Febbraio 2026 – La società Niscemi Calcio desidera esprimere il più sincero e profondo ringraziamento al Modica Calcio 1932 per l’accoglienza, il rispetto e la straordinaria sensibilità dimostrata.

Il gesto di devolvere metà dell’incasso in favore della nostra comunità, colpita duramente dagli eventi che hanno interessato la nostra città , non è solo un atto di solidarietà: è un messaggio potente di vicinanza, di valori veri, di sport che unisce.

In un momento così delicato per la nostra città, avete dimostrato che il calcio sa andare oltre il campo.

Avete dimostrato che prima di essere avversari siamo uomini, comunità, territori che si rispettano.

Come avete detto voi, e lo ribadiamo con convinzione:

Niscemi e Modica non saranno mai contro. Saranno solo rivali sul campo.

Grazie per il cuore, grazie per il sostegno, grazie per l’esempio.

Ci vediamo presto.

In bocca al lupo per il prosieguo del campionato 💙❤️

Con stima e gratitudine,

Tutta la società Niscemi Calcio 💛💚

