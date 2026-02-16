Modica. La Green Sport Volley cede al tie-break, Gp Carlentini vince 3 a 2

Modica, 16 febbraio 2026 – Seconda sconfitta consecutiva in casa Green Sport che a termine di un match al cardiopalma cede per 3 a 2. Al geodetico di Modica vince il Gp Carlentini.

La formazione guidata dal trio Borgese-Failla e Pellegrino con una buona trama di gioco fa suo il primo set con il punteggio di 25/14.

Nel secondo set arriva la reazione della squadra ospite guidata da coach Marsano che impone il proprio gioco e chiude il set con il punteggio di 18/25.

Il terzo set vinto dalla formazione della contea con il punteggio di 25/23 resta in bilico fino al 23 pari fino all’epilogo in favore di Capitan Cappello & Co.

Nel quarto set la squadra ospite di Capitan Fisicaro riesce ad acquisire un discreto vantaggio, il sestetto modicano prova a recuperare ma non basta il set si conclude con il punteggio di 18/25 in favore delle ospiti.

Al tie-break la compagine modicana prova a chiudere le sorti dell’incontro avendo ben 4 match point sul punteggio di 14/10, ma la reazione delle ospiti chiude il set a proprio favore sul punteggio di 16/18.

La Green sport incassa così la seconda sconfitta consecutiva seppur al tie-break. Adesso inizia un’altra settimana di lavoro per la formazione modicana che dovrà preparare al meglio la sfida di domenica 22 febbraio a Solarino.

Nel week-end si registrano la vittoria in prima divisione della formazione modicana guidata dal duo Pellegrino -Borgese che vince il match casalingo contro Pachino per 3 a 1, la sconfitta esterna a Ragusa seppur al tie-break in seconda divisione della formazione guidata da coach Lauretta e la sconfitta nel campionato CSI per la formazione guidata da coach Scollo.

ASD GREEN SPORT 2 – GP CARLENTINI 3

(25/14;18/25;25/23;18/25;16/18)

