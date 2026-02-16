  • 16 Febbraio 2026 -
  16 Febbraio 2026
Sapori della tradizione e divertimento a Modica: serata speciale alla Ricotteria Bussello

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 16 Febbraio 2026 – Un appuntamento imperdibile per chi ama la buona cucina del territorio e la convivialità. Ogni sabato, a partire dalle 20, la splendida cornice rurale di Contrada Bussello a Modica ospiterà una serata all’insegna delle eccellenze gastronomiche locali e del divertimento.

L’evento, organizzato da “La Ricotteria Bussello”, promette un viaggio sensoriale tra i sapori più autentici della contea. I protagonisti della tavola saranno: la pizza preparata con ingredienti freschi, le immancabili scacce modicane, simbolo della tradizione locale, la ricotta calda e i prodotti caseari artigianali che hanno reso celebre l’azienda Bussello.

Ad accompagnare le degustazioni sarà il karaoke, offrendo a tutti i presenti la possibilità di divertirsi e cantare in compagnia, rendendo la serata ideale per famiglie, gruppi di amici e appassionati del buon vivere.

Un’occasione perfetta per riscoprire il piacere dello stare insieme in un ambiente autentico e genuino, dove la qualità della materia prima incontra la gioia della musica.

 

