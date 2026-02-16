  • 16 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 16 Febbraio 2026 -
Ragusa | Sindacale

Ragusa, maxi blitz antidroga e armi: il plauso del SIM Carabinieri

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 16 Febbraio 2026 – Un colpo durissimo alla criminalità locale e un plauso corale ai militari dell’Arma. Il SIM Carabinieri (Sindacato Italiano Militari) ha espresso profonda soddisfazione per la brillante operazione condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ragusa, conclusasi con l’arresto di un 28enne e il sequestro di un arsenale di droga e armi clandestine.

L’intervento ha permesso di togliere dal mercato nero un carico impressionante, destinato a inondare le piazze di spaccio della provincia: quasi 10 kg di stupefacenti tra cui hashish, ecstasy, cocaina e crack, migliaia di dosi sottratte(un colpo che impedisce il rifornimento di sostanze letali per i giovani del territorio), due pistole clandestine (armi “fantasma” pronte all’uso, che aprono scenari inquietanti sulla pericolosità dei soggetti coinvolti).

Il Segretario Generale Provinciale del SIM Carabinieri Ragusa, Nicola Giso, ha sottolineato come questo successo non sia frutto del caso, ma di un impegno costante: “Esprimo il mio più profondo orgoglio e un sincero ringraziamento ai colleghi per questa straordinaria operazione. Interventi di questa portata nascono dall’abnegazione, dall’intuito investigativo e dal silenzioso sacrificio quotidiano che caratterizza l’essere Carabiniere. Avete dimostrato che, quando si lavora uniti per il bene comune, lo Stato vince sempre.”

L’operazione è stata definita un atto concreto di difesa del territorio. Operare in contesti dove circolano armi clandestine richiede un coraggio non comune e una professionalità d’eccellenza. Sottrarre queste risorse alla criminalità significa rendere Ragusa un luogo infinitamente più sicuro per ogni cittadino e per le famiglie.

Il SIM Carabinieri ha evidenziato come la riuscita dell’operazione sia merito di una catena di comando solida e di una base operativa preparata. In virtù del rischio affrontato e dell’altissimo valore dimostrato, la Segreteria Provinciale del sindacato auspica che venga dato un giusto e meritato riconoscimento formale da parte dei superiori a tutti i militari che hanno partecipato all’azione e si  continui a valorizzare l’operato di chi, ogni giorno, mette a rischio la propria vita per la legalità.

© Riproduzione riservata
591729

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube