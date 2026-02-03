Consiglio comunale, lunga seduta prima del nodo dissesto: via libera alla Commissione d’inchiesta

Modica, 03 febbraio 2026 – Seduta fiume del Consiglio comunale, apertasi alle 19.30, prima di entrare nel cuore del tema più delicato dell’attuale fase politica: la ricostruzione delle vicende che hanno condotto al dissesto finanziario dichiarato nel gennaio dello scorso anno. Il Presidente del Consiglio comunale, Mariacristina Minardo, ha avviato i lavori con alcune comunicazioni istituzionali, tra cui un messaggio di solidarietà alla comunità di Niscemi e le congratulazioni al consigliere Aurnia per la nomina a presidente dell’Ordine dei commercialisti. In aula si è, inoltre, fatto il punto sulla predisposizione di una delibera di Giunta, in attesa di eventuale parere prefettizio, per l’installazione di una targa commemorativa e l’istituzionalizzazione del 2 gennaio come giornata in memoria delle vittime del crollo di Via Scala Dente, su iniziativa dell’associazione Pro Modica. Successivamente sono state trattate quattro interrogazioni riguardanti, tra l’altro, la mancata presentazione nei termini della relazione del sindaco, lo stato dei progetti PNRR e la situazione del parcheggio dell’ospedale. Il Consiglio ha, poi, esaminato il nuovo Regolamento sull’Imposta di soggiorno, approvando diversi emendamenti condivisi tra le commissioni, mentre quello sulla decorrenza è stato ritirato. Rinviate alcune mozioni, l’aula è, quindi, passata alla discussione sulla Commissione d’inchiesta sul dissesto. Non un organismo giudiziario, ma una sede di approfondimento politico per analizzare le scelte amministrative e la gestione finanziaria dell’ente. Approvata la deroga al regolamento per ampliare i componenti da cinque a otto, uno per ciascun gruppo consiliare. La Commissione durerà al massimo dodici mesi e opererà a titolo gratuito. La presidente Mariacristina Minardo ha dichiarato, intorno all’una, chiusa la seduta, dopo una lunga maratona consiliare di circa sei ore, che ha sicuramente lasciato un segnale politico importante riguardo alla gestione del dissesto.

