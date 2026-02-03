Rinnovato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione – Centro Studi di Geologia della Sicilia

Palermo, 03 febbraio 2026 – Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi di Sicilia ha ufficializzato le nomine dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione – Centro Studi di Geologia della Sicilia, completando il percorso di rinnovo dell’Organo di governo della Fondazione.

Esso risulta composto dai geologi Fabio Tortorici, Davide Siragusano, Carmelo Orlando, Giuseppe Caruso, Salvatore Volpe, Marzia Mancuso e dai professori Sebastiano Imposa, Chiara Cappadonia e Giovanni Randazzo.

Attraverso il diretto coinvolgimento nelle attività di analisi, pianificazione, progettazione, tutela e gestione del territorio, i geologi professionisti costituiscono il punto di raccordo essenziale tra conoscenza scientifica e applicazione concreta. In questo quadro, le competenze accademiche nei settori della geologia applicata, della geografia fisica e geomorfologia e della geofisica applicata contribuiscono a rafforzare il dialogo tra ricerca scientifica e pratica professionale, nel rispetto delle specificità e delle responsabilità proprie di ciascun ambito.

La Fondazione – Centro Studi di Geologia della Sicilia si conferma così come uno spazio condiviso di confronto e crescita, volto alla valorizzazione della professione geologica e aperto al contributo scientifico e formativo dell’Università, per promuovere lo sviluppo culturale, tecnico e professionale dell’intera comunità geologica regionale.

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi di Sicilia rivolge ai nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione i migliori auguri di buon lavoro, nella convinzione che il loro contributo potrà rafforzare ulteriormente le attività e le finalità della Fondazione.

