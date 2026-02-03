Modica. Parcheggio dell’Ospedale “Nino Baglieri” nel degrado, Voce Libera incalza l’Amministrazione

MODICA, 03 febbraio 2026 – Il parcheggio a servizio dell’Ospedale “Nino Baglieri” torna al centro del dibattito politico cittadino. Il gruppo consiliare Voce Libera, Margherita Cascino – Michelangelo Aurnia – Giorgio Civello, ha presentato un’interrogazione consiliare urgente per denunciare le gravi condizioni di degrado dell’area, ricevendo però una risposta dal Sindaco giudicata «non soddisfacente e priva di chiarimenti nel merito». Secondo quanto segnalato dai consiglieri, il parcheggio versa da tempo in uno stato di profondo dissesto: buche, avvallamenti, manto stradale deteriorato e totale assenza di manutenzione. Una situazione che, come evidenziato nell’interrogazione, provoca quotidianamente danni ai veicoli e rappresenta un serio pericolo per automobilisti e pedoni, soprattutto considerando che l’area è frequentata da pazienti, anziani, disabili, personale sanitario e familiari. Il nodo centrale della questione riguarda la gestione dell’area, di proprietà dell’ASP ma affidata al Comune di Modica tramite apposita convenzione. Per Voce Libera, tale affidamento comporta una responsabilità diretta dell’ente comunale in materia di sicurezza, manutenzione e controllo. Nella replica alla risposta del Sindaco, i consiglieri sottolineano come la loro interrogazione non fosse né generica né strumentale, ma mirata a fare chiarezza su atti amministrativi precisi e su un rapporto giuridico ben definito. In particolare, viene richiamata la PEC prot. n. 3036 del 29 gennaio 2021, inviata dall’ASP all’allora Amministrazione comunale, nella quale l’Azienda sanitaria dichiarava formalmente la propria disponibilità a consentire i lavori di sistemazione del parcheggio, richiamando la convenzione sottoscritta il 17 febbraio 2020. «Dunque – affermano i consiglieri – la disponibilità dell’ASP c’era ed era formalizzata. E il Sindaco, avendo fatto parte della precedente Amministrazione, non può non essere a conoscenza di questi atti». Oltre all’aspetto politico, Voce Libera richiama anche un principio giuridico consolidato: la giurisprudenza della Corte di Cassazione stabilisce che, quando un Comune consente l’uso pubblico di un’area privata, si assume anche l’onere della manutenzione e la responsabilità per eventuali danni subiti dai cittadini. A ciò si aggiunge il tema del mancato controllo: nonostante l’esistenza della convenzione, che prevede anche l’intervento della Polizia Municipale, l’area è quotidianamente teatro di parcheggi selvaggi, senza alcuna vigilanza, con ricadute sull’ordine pubblico e sulla sicurezza. Pur riconoscendo le difficoltà economiche dell’ente, Voce Libera ribadisce di non voler fare un’opposizione pregiudiziale, ma di lavorare per soluzioni concrete. In questo senso, il gruppo consiliare riferisce di aver avuto interlocuzioni informali con i dirigenti dell’ASP, i quali avrebbero manifestato piena disponibilità a revocare la convenzione e procedere direttamente alla manutenzione e alla riqualificazione dell’area. «Lasciare un parcheggio ospedaliero in condizioni che ricordano una “trizzera” – concludono – non è più accettabile: né per l’immagine della città, né per il rispetto dovuto ai cittadini e ai pazienti che quotidianamente si recano al “Nino Baglieri”».

