Torna FeSTART: il Carnevale che unisce tutti

Modica, 02 febbraio 2026 – Dal 2019 FeSTART è molto più di una semplice festa: è diventato un appuntamento fisso, atteso da grandi e piccoli, capace di accendere l’allegria e trasformare il Carnevale in un’esperienza indimenticabile. Firmata START, FeSTART è la grande festa in maschera aperta a tutti, non solo ai clubbers START, dove il divertimento è il vero protagonista. Musica, animazione, gadget per tutti, una coloratissima sfilata e premi per le maschere più belle: FeSTART è una notte magica in cui fantasia e voglia di stare insieme si incontrano. Non mancherà l’apericena con posti a sedere, pensata per permettere a tutti di godersi la serata in totale relax, insieme a tante sorprese pensate per coinvolgere sia i più grandi che i più piccoli. L’edizione di quest’anno si terrà martedì 17 febbraio a partire dalle 20:30. Un’unica data da segnare in agenda, per vivere una serata di festa, colori e sorrisi, in pieno spirito carnevalesco. I posti sono limitati, quindi il consiglio è uno solo: non mancare. FeSTART non è solo una festa, è il Carnevale che da anni unisce tutti e continua a far battere il cuore del divertimento.

FeSTART – il Carnevale che unisce tutti

Salva