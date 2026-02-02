Trovate sospette esche per cani al quartiere Jungi, avviso ai cittadini

Scicli, 02 febbraio 2026 – L’Amministrazione Comunale informa che, nella giornata odierna, una donna residente del quartiere Jungi ha consegnato alla Polizia Locale 13 bocconi sospetti, rinvenuti lungo le vie Salvia, Tuberosa e Geranio.

La segnalazione è stata effettuata dalla cittadina, allarmata dalla presenza delle esche sul suolo pubblico.

Si precisa che al momento non è stato registrato alcun caso di avvelenamento di animali, pur tuttavia, le esche sono state immediatamente sequestrate e inviate alle sede provinciale di Ragusa dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia per le opportune verifiche tossicologiche.

In attesa degli esiti delle analisi, si invita la cittadinanza a esercitare massima cautela nelle aree interessate e ad adottare ogni misura idonea a tutelare i propri animali durante le passeggiate.

Si raccomanda inoltre di segnalare tempestivamente alla Polizia Locale eventuali ulteriori ritrovamenti o situazioni anomale.

