Modica. Trent’anni di poesia e memoria per Casa Quasimodo

Sono trascorsi trent’anni dall’apertura del Museo “Casa Natale Salvatore Quasimodo” eppure, salendo ancora su per le scale di via Castello, si ancora coglie l’emozione del primo incontro. Magari la torre del Castello, con l’orologio che campeggia imponente sulla via Posterla, distoglie per un attimo lo sguardo del visitatore, ma la lapide con i versi di “Ed è subito sera” lo incanta e, inesorabilmente, lo costringe ad abbandonarsi al canto delle sirene.

La Cooperativa Etnos fece il suo debutto nel turismo modicano nel 1996, mettendo in moto un progetto “pioneristico”: l’apertura della casa natale del Premio Nobel Salvatore Quasimodo. Walter Buscema, all’epoca presidente, raggruppò attorno a sé tantissimi giovani sognatori – per lo più donne e universitarie – che credevano nelle potenzialità turistiche della città. Coinvolse Alessandro Quasimodo, il malinconico figlio del poeta che, pur di perpetrare la memoria del padre, partecipò, sino agli ultimi tempi, a conferenze ed eventi, nel tentativo di difendere la casa natale, oggetto di pretestuose polemiche riguardanti il luogo dove venne alla luce- vedi ora la stazione ferroviaria o l’ufficio postale.

Casa Quasimodo continua ad essere un racconto di epoche passate, con tanti meravigliosi protagonisti: Duccio Belgiorno, che nel 1960, appena ventenne, ebbe il privilegio di accompagnare Salvatore Quasimodo in visita alla casa natale e ci rimise l’intera fiancata dell’auto, strusciandola in via Lanteri per l’emozione; la signora Gilestro, proprietaria dell’immobile, che aspettava le ragazze della Etnos tutti i pomeriggi con la sua fumante tazza di caffè e il succo di frutta, e che vigilava nel timore che qualcuno potesse importunarle; e noi, adesso cinquantenni, che incredule coglievamo la commozione dei visitatori intenti a trattenere le lacrime; noi che, tra un esame universitario e l’altro, trascorrevamo i pomeriggi a leggere i suoi libri , magari memorizzando frasi con cui Quasimodo conquistava il mondo: “Noi dobbiamo molto amare…questa è la sola forza che permette di vivere ai poeti”; noi che lottiamo ancora per rendere fruibile il museo, dalle sorti sempre incerte.

Oggi non si festeggia solo il trentennale dell’apertura della “Casa Natale”, ma anche i presidenti della ETNOS Walter Buscema, Ernesto Ruta, Nadia Tuè, Viviana Pitino e l’attuale presidente dell’Associazione Proserpina Marinella Ruffino, ente gestore del sito museale; si celebrano tutti quei giovani sognatori che hanno pensato di poter cambiare la città attraverso la forza della poesia, persino coloro che non ci sono più (la nostra Cettina Scivoletto), e che meriterebbero un plauso, nonostante tutto.

