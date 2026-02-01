Modica Calcio nella storia: col Melilli 17^ vittoria di fila e fuga per la promozione

MODICA – MELILLI 1 – 0

RETE: 39′ Bonanno

Modica, 01 Febbraio 2026 – Il Modica di Filippo Raciti non si ferma più e scrive una pagina indelebile del calcio siciliano. Al “Pietro Scollo”, i rossoblù superano di misura il Melilli e centrano la diciassettesima vittoria consecutiva, eguagliando il record storico in Eccellenza, in entrambi i gironi, stabilito dal Licata nella stagione 2018/2019. Una marcia trionfale che profuma sempre di più di salto di categoria.

È stata una gara intensa, sbloccata da un episodio di pura classe. Il Modica parte subito forte e al 9′ testa i riflessi di Barbagallo con una conclusione ravvicinata di Belluso. Il Melilli non resta a guardare e un minuto dopo risponde con un insidioso tiro-cross di Catania che attraversa tutta l’area piccola senza che nessuno riesca a piazzare la zampata vincente.

Il momento della svolta arriva al 39′: punizione dai 25 metri per i padroni di casa. Bonanno si incarica della battuta e disegna una parabola chirurgica che si insacca sotto l’incrocio dei pali, alla destra dell’incolpevole portiere ospite. Un gol-capolavoro che fa esplodere lo “Scollo”.

Nella ripresa, il Modica sfiora il raddoppio al 51′ grazie a una splendida combinazione tra Bonanno e Belluso, ma Barbagallo è prodigioso nell’uno contro uno. Al 68′, ancora Bonanno ci prova dai 16 metri, trovando nuovamente la risposta dell’estremo difensore aretuseo. Nel finale, la squadra di Raciti sceglie la gestione, contenendo con ordine i tentativi avversari e risparmiando energie preziose fino al triplice fischio.

Oltre ad avere eguagliato il record, la domenica regala sorrisi anche dagli altri campi. Il Modica allunga ulteriormente in vetta, portando a 15 i punti di vantaggio sulla Messana, bloccato sul pari in casa dal Niscemi. I peloritani, nonostante il mezzo passo falso, guadagnano, comunque, terreno sull’Avola, uscito sconfitto dalla trasferta contro la Gioiosa.

Con questo successo, il Modica non solo mette una seria ipoteca sul campionato, ma entra di diritto nell’Olimpo del calcio regionale. Raggiungere il primato del Licata 2018/2019 è il segno tangibile di una superiorità tecnica e mentale che finora non ha trovato ostacoli.

RISULTATI 20^ GIORNATA

Messana – Niscemi 0 – 0

Giosiosa – Avola 2 – 1

Leonzio – Vittoria 1 – 0

Leonfortese – Nebros 0 – 0

Mazzarrone – Atletico Catania 2 – 0

Modica – Melilli 1 – 0

Acquadolcese – Rosmarino 1 – 1

Palazzolo – Giarre 3 – 1

CLASSIFICA

Modica 55

Messana 40

Avola 39

Vittoria 38

Leonzio 33

Atletico Catania 32

Mazzarrone 30

Niscemi e Gioiosa 27

Melilli 22

Nebros 19

Giarre 18

Acquadolcese 17

Palazzolo e Rosmarino 16

Leonfortese 10

