  • 1 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 1 Febbraio 2026 -
Attualità | Monterosso Almo

Monterosso Almo. Ancora da risolvere i problemi della rete mobile e fisso Tim

Tanti monterossani sono esasperati
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Monterosso Almo, 01 febbraio 2026 – Tanti cittadini monterossani sono stanchi della persistenza del disservizio della rete mobile e fissa Tim , che da più di quindici giorni lascia tanti utenti senza segnale telefonico solo nel territorio di Monterosso Almo. Il mal funzionamento , attribuito sicuramente ad un guasto tecnico, non è stato ancora risolto , nonostante le centinaia di segnalazioni inoltrate dagli utenti al servizio clienti dell’operatore e l’esposto presentato dal Comune all’AGICOM. Molti cittadini esasperati chiedono l’intervento anche della Prefettura per quanto di competenza e della Protezione Civile per quanto di competenza. A questo problema si aggiunge il disservizio dell’erogazione dell’acqua di competenza dell’Iblea Acque ma che il sindaco in maniera efficace sta cercando di risolvere con incontri urgenti con i dirigenti e tecnici dell Iblea Acque. Per non parlare delle continue interruzioni dell’energia elettrica in paese dovuto non solo al cattivo tempo ma anche agli impianti obsoleti. Anche qui il Comune sta cercando di sollecitare l’Enel nel cercare di ripristinare i guasti in tempi brevi ed in maniera efficace e duratura. La comunità attende ancora una volta risposte rapide ed efficaci. Su questi argomenti contingenti e’ intervenuto l’assessore comunale Paolo Amato. Ecco il testo integrale.

MONTEROSSO NON È UN CAMPO DI BATTAGLIA POLITICA SULLA PELLE DEI CITTADINI

Negli ultimi giorni, a causa di una serie di congiunture sfortunate e del maltempo, il nostro borgo ha vissuto disagi importanti: interruzioni di energia elettrica, rete internet assente, problemi con il gas e con l’acqua.
È bene chiarire un punto fondamentale che qualcuno, in preda a un delirio di sciacallaggio politico, finge di ignorare: nessuno di questi servizi è gestito direttamente dal Comune. Eppure, c’è chi usa un guasto Enel o un’antenna TIM come un’arma per attaccare l’Amministrazione.
Siamo seri: il Sindaco non gioca con l’interruttore della luce e non spegne il segnale internet. Invece di alimentare divisioni e polemiche sterili che non portano né acqua né luce nelle case dei monterossani, questa Amministrazione si muove con i fatti e con la legge:
• RETE TELEFONICA (TIM): Non ci siamo limitati ai solleciti. Abbiamo già presentato un esposto formale all’AGICOM. Difendiamo il diritto dei cittadini a essere connessi nelle sedi giuste, non con i post su Facebook.
• GAS METANO: Dopo le segnalazioni dei cittadini, i tecnici sono già al lavoro per risolvere le criticità legate alle congiunture climatiche.
• ACQUA (IBLEA ACQUE): La competenza è di Iblea Acque. Tuttavia, domani mattina il sindaco ha già fissato un incontro urgente con i tecnici e i dirigenti per pretendere soluzioni rapide e definitive.
• LUCE (ENEL): Siamo in costante contatto con l’Enel, che sta intervenendo per ripristinare i guasti causati dal maltempo.
IL MESSAGGIO AI “SIGNORI DEL NO”: Alimentare il malumore per un guasto elettrico o per il maltempo non è politica, è sciacallaggio. Monterosso ha bisogno di unità e di battaglie comuni per pretendere servizi efficienti dai giganti nazionali (Enel, Tim, Iblea Acque), non di polemiche da cortile.

C’è chi tifa per il guasto pur di avere un argomento per criticare e chi, invece, spende il proprio tempo a sollecitare, scrivere esposti e incontrare dirigenti. Soffiare sul fuoco del malcontento è una strategia meschina: i cittadini non hanno bisogno di piromani della politica, ma di persone che sappiano battersi nelle sedi opportune per far valere i diritti del nostro borgo

Chi usa i disagi dei cittadini per racimolare un “like” dimostra solo di non avere argomenti e di non avere a cuore il paese. Noi rispondiamo con il lavoro, i solleciti e la presenza costante.
Meno scuse, più responsabilità. Noi restiamo sul campo, agli altri lasciamo la tastiera.”

© Riproduzione riservata
590480

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube