Monterosso Almo. Ancora da risolvere i problemi della rete mobile e fisso Tim

Monterosso Almo, 01 febbraio 2026 – Tanti cittadini monterossani sono stanchi della persistenza del disservizio della rete mobile e fissa Tim , che da più di quindici giorni lascia tanti utenti senza segnale telefonico solo nel territorio di Monterosso Almo. Il mal funzionamento , attribuito sicuramente ad un guasto tecnico, non è stato ancora risolto , nonostante le centinaia di segnalazioni inoltrate dagli utenti al servizio clienti dell’operatore e l’esposto presentato dal Comune all’AGICOM. Molti cittadini esasperati chiedono l’intervento anche della Prefettura per quanto di competenza e della Protezione Civile per quanto di competenza. A questo problema si aggiunge il disservizio dell’erogazione dell’acqua di competenza dell’Iblea Acque ma che il sindaco in maniera efficace sta cercando di risolvere con incontri urgenti con i dirigenti e tecnici dell Iblea Acque. Per non parlare delle continue interruzioni dell’energia elettrica in paese dovuto non solo al cattivo tempo ma anche agli impianti obsoleti. Anche qui il Comune sta cercando di sollecitare l’Enel nel cercare di ripristinare i guasti in tempi brevi ed in maniera efficace e duratura. La comunità attende ancora una volta risposte rapide ed efficaci. Su questi argomenti contingenti e’ intervenuto l’assessore comunale Paolo Amato. Ecco il testo integrale.

“MONTEROSSO NON È UN CAMPO DI BATTAGLIA POLITICA SULLA PELLE DEI CITTADINI”

Negli ultimi giorni, a causa di una serie di congiunture sfortunate e del maltempo, il nostro borgo ha vissuto disagi importanti: interruzioni di energia elettrica, rete internet assente, problemi con il gas e con l’acqua.

È bene chiarire un punto fondamentale che qualcuno, in preda a un delirio di sciacallaggio politico, finge di ignorare: nessuno di questi servizi è gestito direttamente dal Comune. Eppure, c’è chi usa un guasto Enel o un’antenna TIM come un’arma per attaccare l’Amministrazione.

Siamo seri: il Sindaco non gioca con l’interruttore della luce e non spegne il segnale internet. Invece di alimentare divisioni e polemiche sterili che non portano né acqua né luce nelle case dei monterossani, questa Amministrazione si muove con i fatti e con la legge:

• RETE TELEFONICA (TIM): Non ci siamo limitati ai solleciti. Abbiamo già presentato un esposto formale all’AGICOM. Difendiamo il diritto dei cittadini a essere connessi nelle sedi giuste, non con i post su Facebook.

• GAS METANO: Dopo le segnalazioni dei cittadini, i tecnici sono già al lavoro per risolvere le criticità legate alle congiunture climatiche.

• ACQUA (IBLEA ACQUE): La competenza è di Iblea Acque. Tuttavia, domani mattina il sindaco ha già fissato un incontro urgente con i tecnici e i dirigenti per pretendere soluzioni rapide e definitive.

• LUCE (ENEL): Siamo in costante contatto con l’Enel, che sta intervenendo per ripristinare i guasti causati dal maltempo.

IL MESSAGGIO AI “SIGNORI DEL NO”: Alimentare il malumore per un guasto elettrico o per il maltempo non è politica, è sciacallaggio. Monterosso ha bisogno di unità e di battaglie comuni per pretendere servizi efficienti dai giganti nazionali (Enel, Tim, Iblea Acque), non di polemiche da cortile.

C’è chi tifa per il guasto pur di avere un argomento per criticare e chi, invece, spende il proprio tempo a sollecitare, scrivere esposti e incontrare dirigenti. Soffiare sul fuoco del malcontento è una strategia meschina: i cittadini non hanno bisogno di piromani della politica, ma di persone che sappiano battersi nelle sedi opportune per far valere i diritti del nostro borgo

Chi usa i disagi dei cittadini per racimolare un “like” dimostra solo di non avere argomenti e di non avere a cuore il paese. Noi rispondiamo con il lavoro, i solleciti e la presenza costante.

Meno scuse, più responsabilità. Noi restiamo sul campo, agli altri lasciamo la tastiera.”

