Promozione. Il Santa Croce Calcio batte in trasferta il Città di Canicattini e blinda il terzo posto

Canicattini, 01 febbraio 2026 – Il Santa Croce Calcio riesce ad espugnare lo stadio di Canicattini Bagni con una vittoria in rimonta e consolida la terza posizione in classifica.

È stata una prestazione superlativa quella fatta vedere oggi in campo dagli uomini di mister Fabio Campanaro che in dieci uomini per oltre un’ora, al termine di una gara da due volti sono riusciti ad averla meglio sui locali che pensavano di aver chiuso i giochi.

Il Cigno invece ci ha creduto fino alla fine, sconfiggendo ogni avversità e stoccando i fendenti vincenti che hanno consentito ai biancazzurri di conquistare i tre punti.

La cronaca.

Mister Campanaro proponeva il solito 4-4-3 con Mangione in porta e con la linea difensiva composta dai centrali Rotondo e Golisano e con Spatola e Wally laterali.

Sulla mediana il duo di centrali era occupato da Alma e Assenza con Basile a giocare dietro il trio d’attacco composto da Tinnirello, io i Yahya Dramé e Fiorilla.

Santa Croce subito in palla fin dai primi minuti di gioco e pericoloso con una punizione di Basile che terminava alto.

Il Canicattini non stava a guardare e al 15′ una punizione calciata dall’ex Ronny Valerio era deviata in corner da un difensore biancazzurro.

Sugli sviluppi del calcio d’angolo i locali passano in vantaggio al 17′ con Sigona, bravo a girarsi velocemente e calciare a rete.

Il Cigno accusava il colpo e mostrava il fianco agli avversari che sfioravano il raddoppio al 28′ con un tiro di Sollano.

L’unica occasione degna di nota del Santa Croce avveniva al 41′ con un corner calciato da Alma a rientrare sul quale Martinez respingeva in corner.

Al primo minuto di recupero del primo tempo il direttore di gara su segnalazione del secondo assistente, tirava fuori ingiustamente il cartellino rosso nei confronti Basile, per essersi aggrappato alla rete di recinzione del settore dei tifosi ospiti.

La prima frazione così si chiudeva con i locali in vantaggio e il Santa Croce in inferiorità numerica.

Nella ripresa i locali facevano l’errore di sentirsi sicuri di aver chiuso i giochi, ma il Santa Croce iniziava a macinare gioco

Al 17′ gli sforzi del Cigno erano ripagati dalla rete di Tinnirello che raccoglieva un cross di Yahya Dramé e con un piattone superava il portiere locale.

Il Canicattini si riversava in avanti e al 23′ due interventi miracolosi di Mangione salvavano il risultato.

I locali avevano anche l’occasione per raddoppiare al 34′ per un rigore concesso per un presunto fallo di mano di Golisano, ma Litteri colpevolmente lo calciava fuori.

A questo punto il Santa Croce ci credeva e al 38′ assestava il colpo con Yahya Dramé che rubava palla a un difensore locale e si involava verso la porta avversaria, per poi concludere a rete con un delizioso scavetto.

Rimonta effettuata e partita nelle mani dei biancazzurri che al termine dei quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara, andavano ad esultare sotto il settore dello stadio riservato ai tifosi ospiti.

Adesso ci saranno ben due settimane di sosta e si riprenderà il 22 febbraio con la gara interna contro il Noto calcio.

