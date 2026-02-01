  • 1 Febbraio 2026 -
Attualità | Modica

L’Istituto Archimede di Modica apre le porte all‘Europa: workshop internazionale su turismo sostenibile e marketing

Modica, 01 febbraio 2026 – L’Istituto Archimede di Modica si conferma punto di riferimento per l’innovazione didattica e l’internazionalizzazione, ospitando per due intense giornate (28 e 29 gennaio 2026) la professoressa Daniela Šálková, docente universitaria della Czech University of Life Sciences, Dipartimento di Commercio and Finanza, a Praga in Repubblica Ceca. L’iniziativa, inserita nel programma Erasmus+, ha visto gli studenti protagonisti di un workshop dedicato al marketing applicato alla sostenibilità nel settore turistico, tematiche di crescente rilevanza nel panorama economico contemporaneo.
L’esperienza ha rappresentato una duplice sfida formativa: per gli alunni, chiamati a confrontarsi con contenuti complessi interamente veicolati in lingua inglese; per la stessa docente Šálková, che ha dovuto adattare il proprio approccio didattico universitario a un pubblico di studenti delle scuole superiori, con modalità comunicative necessariamente diverse da quelle cui è abitualmente abituata in ambito accademico.
Una sfida che si è trasformata in un successo condiviso. L’entusiasmo manifestato dagli studenti durante le attività proposte e il caloroso applauso finale tributato alla docente hanno sancito il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi. La professoressa Šálková ha saputo catturare l’attenzione e stimolare la partecipazione attiva del gruppo, dimostrando grande capacità di coinvolgimento e flessibilità metodologica. Di particolare interesse il workshop finale, che ha rappresentato un momento di sintesi e di applicazione concreta delle competenze acquisite. Gli studenti, suddivisi in gruppi, hanno elaborato una proposta di sito web per promuovere una struttura ricettiva ecosostenibile. I lavori sono stati presentati al pubblico, che ha poi votato tramite la piattaforma digitale Slido, determinando la proposta vincente.
L’evento consolida il posizionamento dell’Istituto Archimede come istituzione scolastica all’avanguardia nella promozione di una didattica innovativa e aperta agli scenari europei. Attraverso il programma Erasmus+, la scuola modicana si distingue per la capacità di integrare saperi e competenze continentali nel proprio curriculum, valorizzando in particolare la lingua inglese come strumento fondamentale di comunicazione internazionale e vera lingua franca del nostro tempo, indispensabile per formare cittadini europei consapevoli e competitivi nel mercato del lavoro globale.

