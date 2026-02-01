  • 1 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 1 Febbraio 2026 -
Rubriche

Aggressione a poliziotto: il “Sintomo” di un malessere sociale…di Saro Cannizzaro

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

L’aggressione avvenuta a Torino ai danni di un operatore delle Forze dell’Ordine è un episodio che, al di là della cronaca, solleva riflessioni profonde e urgenti sullo stato della sicurezza urbana e sul rispetto delle istituzioni.

L’aggressione a un poliziotto non è mai un evento isolato, ma il sintomo di un indebolimento del patto sociale. Quando l’uniforme, che dovrebbe rappresentare la garanzia di sicurezza per tutti, diventa il bersaglio di violenza gratuita, significa che il senso di autorità dello Stato è percepito da alcuni come un ostacolo e non come una tutela. Torino, in particolare, sta vivendo dinamiche di tensione in alcune aree periferiche dove il disagio sociale rischia di trasformarsi in una deriva di intolleranza verso le regole.

Ci troviamo di fronte a un paradosso: da un lato la cittadinanza chiede a gran voce maggiore presenza sul territorio, dall’altro le Forze dell’Ordine si trovano a operare in condizioni di estrema vulnerabilità. Gli agenti sono spesso chiamati a gestire situazioni di ordine pubblico o di micro-criminalità con protocolli complessi e la costante pressione di non “eccedere”, col rischio però di trovarsi privi di una reale capacità deterrente di fronte a soggetti che agiscono con totale spregio delle conseguenze legali.

Il dibattito non deve limitarsi alle dotazioni tattiche (come il Taser o le bodycam, pur fondamentali), ma deve riguardare la tutela giuridica e morale.

  • Certezza della pena: se l’aggressione a un pubblico ufficiale viene percepita come un reato “minore” o senza conseguenze immediate, si lancia un segnale di impunità pericolosissimo.

  • Legittimazione sociale: è necessario che la politica e la società civile facciano fronte comune nel condannare la violenza, evitando di trasformare ogni intervento delle forze di polizia in un terreno di scontro ideologico.

L’episodio di Torino è un campanello d’allarme. La sicurezza di una città non si misura solo dal numero di pattuglie, ma dal livello di rispetto che i cittadini (e gli ospiti) hanno verso chi quella sicurezza la garantisce ogni giorno. Senza una riaffermazione forte del principio di legalità, il rischio è che le zone di “ombra” nelle nostre metropoli diventino terra di nessuno, dove a farne le spese sono prima gli agenti e, subito dopo, i cittadini più fragili.

L’aggressione avvenuta a Torino ai danni di un operatore delle Forze dell’Ordine è un episodio che, al di là della cronaca, solleva riflessioni profonde e urgenti sullo stato della sicurezza urbana e sul rispetto delle istituzioni.

Oltre alla vulnerabilità fisica e giuridica, emerge una preoccupante solitudine dell’operatore. Spesso, l’agente di polizia si trova a essere l’unico volto dello Stato in contesti di estremo degrado dove mancano altri servizi (sociali, educativi, abitativi). In questo modo, le Forze dell’Ordine diventano il “parafulmine” di tensioni che non hanno generato loro, ma che sono chiamate a gestire in pochi secondi.

 Se l’intervento è deciso, si rischia il processo mediatico; se è cauto, si rischia l’incolumità fisica. Questa “paralisi decisionale” indotta dalla pressione esterna è il pericolo più grande per la tenuta dell’ordine pubblico.

La solidarietà che arriva dopo ogni aggressione è necessaria, ma rischia di essere sterile se non è seguita da riforme che diano agli operatori la certezza di essere supportati dallo Stato non solo quando vengono feriti, ma soprattutto mentre agiscono.

Se non si interviene per colmare quel solco tra le istituzioni e le periferie (fisiche e sociali), episodi come quello di Torino smetteranno di essere “notizia” per diventare tragica quotidianità. La legalità non può essere delegata solo alle divise: deve essere un valore condiviso o diventerà una battaglia di trincea persa in partenza.

© Riproduzione riservata
590460

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube