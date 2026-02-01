Aggressione a poliziotto: il “Sintomo” di un malessere sociale…di Saro Cannizzaro

L’aggressione avvenuta a Torino ai danni di un operatore delle Forze dell’Ordine è un episodio che, al di là della cronaca, solleva riflessioni profonde e urgenti sullo stato della sicurezza urbana e sul rispetto delle istituzioni.

L’aggressione a un poliziotto non è mai un evento isolato, ma il sintomo di un indebolimento del patto sociale. Quando l’uniforme, che dovrebbe rappresentare la garanzia di sicurezza per tutti, diventa il bersaglio di violenza gratuita, significa che il senso di autorità dello Stato è percepito da alcuni come un ostacolo e non come una tutela. Torino, in particolare, sta vivendo dinamiche di tensione in alcune aree periferiche dove il disagio sociale rischia di trasformarsi in una deriva di intolleranza verso le regole.

Ci troviamo di fronte a un paradosso: da un lato la cittadinanza chiede a gran voce maggiore presenza sul territorio, dall’altro le Forze dell’Ordine si trovano a operare in condizioni di estrema vulnerabilità. Gli agenti sono spesso chiamati a gestire situazioni di ordine pubblico o di micro-criminalità con protocolli complessi e la costante pressione di non “eccedere”, col rischio però di trovarsi privi di una reale capacità deterrente di fronte a soggetti che agiscono con totale spregio delle conseguenze legali.

Il dibattito non deve limitarsi alle dotazioni tattiche (come il Taser o le bodycam, pur fondamentali), ma deve riguardare la tutela giuridica e morale.

Certezza della pena: se l’aggressione a un pubblico ufficiale viene percepita come un reato “minore” o senza conseguenze immediate, si lancia un segnale di impunità pericolosissimo.

Legittimazione sociale: è necessario che la politica e la società civile facciano fronte comune nel condannare la violenza, evitando di trasformare ogni intervento delle forze di polizia in un terreno di scontro ideologico.

L’episodio di Torino è un campanello d’allarme. La sicurezza di una città non si misura solo dal numero di pattuglie, ma dal livello di rispetto che i cittadini (e gli ospiti) hanno verso chi quella sicurezza la garantisce ogni giorno. Senza una riaffermazione forte del principio di legalità, il rischio è che le zone di “ombra” nelle nostre metropoli diventino terra di nessuno, dove a farne le spese sono prima gli agenti e, subito dopo, i cittadini più fragili.

Oltre alla vulnerabilità fisica e giuridica, emerge una preoccupante solitudine dell’operatore. Spesso, l’agente di polizia si trova a essere l’unico volto dello Stato in contesti di estremo degrado dove mancano altri servizi (sociali, educativi, abitativi). In questo modo, le Forze dell’Ordine diventano il “parafulmine” di tensioni che non hanno generato loro, ma che sono chiamate a gestire in pochi secondi.

Se l’intervento è deciso, si rischia il processo mediatico; se è cauto, si rischia l’incolumità fisica. Questa “paralisi decisionale” indotta dalla pressione esterna è il pericolo più grande per la tenuta dell’ordine pubblico.

La solidarietà che arriva dopo ogni aggressione è necessaria, ma rischia di essere sterile se non è seguita da riforme che diano agli operatori la certezza di essere supportati dallo Stato non solo quando vengono feriti, ma soprattutto mentre agiscono.

Se non si interviene per colmare quel solco tra le istituzioni e le periferie (fisiche e sociali), episodi come quello di Torino smetteranno di essere “notizia” per diventare tragica quotidianità. La legalità non può essere delegata solo alle divise: deve essere un valore condiviso o diventerà una battaglia di trincea persa in partenza.

