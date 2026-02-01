  • 1 Febbraio 2026 -
  
Pozzallo | Sindacale

Contrasto all’abusivismo a Pozzallo: il plauso di Confcommercio alla Guardia di Finanza

Il presidente provinciale Gianluca Manenti sottolinea l'importanza dell'operazione contro la contraffazione: "Un presidio fondamentale di legalità a tutela delle imprese oneste"
POZZALLO, 01 Febbraio 2026 – Mentre la città festeggia i successi artistici dei suoi giovani talenti, Pozzallo balza agli onori della cronaca nazionale anche per un’importante operazione di polizia giudiziaria. In merito ai recenti interventi di contrasto alla contraffazione, alla concorrenza sleale e all’abusivismo, è intervenuto il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, per esprimere il pieno sostegno del sistema associativo alle fiamme gialle.

Il riferimento è all’operazione condotta dai militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Pozzallo, i cui dettagli sono stati resi noti questa mattina. L’episodio, che per le sue singolari modalità sta trovando ampio risalto sui media nazionali, rappresenta un duro colpo all’illegalità commerciale nel territorio.

“Esprimo, a nome dell’intero sistema, il più sentito apprezzamento per l’importante lavoro svolto dai militari,” ha dichiarato Manenti. “Fenomeni di questo genere minano alla base la regolare attività di chi opera nel pieno rispetto delle regole e, soprattutto, paga le tasse.”

Secondo il presidente di Confcommercio, la lotta all’abusivismo non è solo una questione di rispetto delle norme fiscali, ma una necessità per la sopravvivenza del commercio sano.

Manenti ha ribadito come tali operazioni non siano eventi isolati, ma parte di un percorso condiviso tra istituzioni e associazioni di categoria. “Questi interventi ci ricordano che l’attenzione deve rimanere sempre alta. Non finiremo mai di ringraziare le forze dell’ordine che ci accompagnano in questo percorso, dove la legalità deve essere posta sempre in primo piano”.

Confcommercio Ragusa ha infine confermato la propria volontà di continuare a collaborare attivamente con le autorità per garantire un ambiente economico sicuro e protetto per tutte le imprese del territorio.

