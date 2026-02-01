  • 1 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 1 Febbraio 2026 -
Pozzallo | Slider | Spettacolo

Pozzallo brilla su Rai Uno: la giovanissima Enola conquista “The Voice Kids”

La tredicenne pozzallese incanta i giudici con un classico di Sade ed entra nel team di Loredana Bertè, portando il nome della sua città alla ribalta nazionale 
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MILANO, 01 Febbraio 2026 – Non è solo il mare a far risplendere Pozzallo a livello nazionale. Questa volta è la musica, quella pura e carica di talento, a portare la città marittima agli onori della cronaca. La protagonista di questa favola moderna è Enola Carbonaro, una talentuosa tredicenne che, nella puntata di ieri sera di The Voice Kids su Rai Uno, ha lasciato il segno.

Salita sul palco con la naturalezza di chi ha la musica nel DNA, Enola ha affrontato una sfida per nulla semplice: interpretare “Smooth Operator”, l’iconico brano di Sade. La sua esecuzione magistrale, caratterizzata da un timbro raffinato e una presenza scenica sorprendente per la sua età, ha convinto immediatamente i giurati del talent show condotto da Antonella Clerici.

Il talento di Enola non nasce dal nulla: la ragazzina è infatti un membro attivo del corpo bandistico di Pozzallo, segno di un legame profondo con le radici musicali della sua comunità. Dietro le quinte, a sostenerla, c’era la sua famiglia, visibilmente emozionata nel vedere Enola brillare sotto i riflettori più importanti della televisione italiana.

Dopo aver superato brillantemente l’audizione e ricevuto il plauso della giuria, è arrivato il momento della scelta. Nonostante le lusinghe degli altri coach, Enola ha deciso di intraprendere il suo percorso nel programma entrando a far parte della squadra di una leggenda della musica italiana: Loredana Bertè. “Un’esperienza bella e indimenticabile,” è stato il commento a caldo per la piccola musicista, che ora si prepara a vivere questa avventura con determinazione e il supporto di tutta la sua città.

Per Pozzallo, un motivo di orgoglio in più e la conferma che il talento, quando coltivato con passione, non conosce confini.

© Riproduzione riservata
590452

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube