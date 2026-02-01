Pozzallo brilla su Rai Uno: la giovanissima Enola conquista “The Voice Kids”

MILANO, 01 Febbraio 2026 – Non è solo il mare a far risplendere Pozzallo a livello nazionale. Questa volta è la musica, quella pura e carica di talento, a portare la città marittima agli onori della cronaca. La protagonista di questa favola moderna è Enola Carbonaro, una talentuosa tredicenne che, nella puntata di ieri sera di The Voice Kids su Rai Uno, ha lasciato il segno.

Salita sul palco con la naturalezza di chi ha la musica nel DNA, Enola ha affrontato una sfida per nulla semplice: interpretare “Smooth Operator”, l’iconico brano di Sade. La sua esecuzione magistrale, caratterizzata da un timbro raffinato e una presenza scenica sorprendente per la sua età, ha convinto immediatamente i giurati del talent show condotto da Antonella Clerici.

Il talento di Enola non nasce dal nulla: la ragazzina è infatti un membro attivo del corpo bandistico di Pozzallo, segno di un legame profondo con le radici musicali della sua comunità. Dietro le quinte, a sostenerla, c’era la sua famiglia, visibilmente emozionata nel vedere Enola brillare sotto i riflettori più importanti della televisione italiana.

Dopo aver superato brillantemente l’audizione e ricevuto il plauso della giuria, è arrivato il momento della scelta. Nonostante le lusinghe degli altri coach, Enola ha deciso di intraprendere il suo percorso nel programma entrando a far parte della squadra di una leggenda della musica italiana: Loredana Bertè. “Un’esperienza bella e indimenticabile,” è stato il commento a caldo per la piccola musicista, che ora si prepara a vivere questa avventura con determinazione e il supporto di tutta la sua città.

Per Pozzallo, un motivo di orgoglio in più e la conferma che il talento, quando coltivato con passione, non conosce confini.

Salva