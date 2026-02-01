  • 1 Febbraio 2026 -
  1 Febbraio 2026
Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Grave incidente sulla SP 18 a Vittoria: feriti madre e figlio

Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 01 Febbraio 2026– Un serio sinistro stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri alla periferia di Vittoria, lungo la SP 18. L’impatto ha coinvolto un intero nucleo familiare, provocando il ferimento di una donna e del suo bambino.

Secondo le prime ricostruzioni, i due viaggiavano a bordo di un’autovettura condotta dal compagno della donna. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Vittoria, con il supporto della sezione infortunistica stradale, per effettuare i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro, le cui cause restano ancora in fase di accertamento.

Ad avere la peggio è stato il bambino, che ha riportato lesioni giudicate serie dai medici: un trauma cranico e la frattura del setto nasale.

Il piccolo è stato prontamente trasferito presso il reparto di Pediatria dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria per le cure del caso.

La madre ha riportato una contusione alla spalla destra, con una prognosi clinica di circa 20 giorni. Il conducente del mezzo, invece, è rimasto pressoché illeso, riportando soltanto lievi contusioni che non hanno richiesto particolari interventi medici.

 

