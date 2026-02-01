Scicli: Accoltellamento nei pressi dell’ospedale Busacca

Scicli, 01 Febbraio 2026 – Un grave episodio di violenza si è verificato nel primo pomeriggio di sabato a Scicli, precisamente nel piazzale adiacente alla rotonda situata di fronte all’ospedale Busacca.

La vittima è un uomo che, nonostante riportasse ferite da arma da taglio e una copiosa perdita di sangue, è riuscito a presentarsi autonomamente presso il PTE (Presidio Territoriale di Emergenza) della struttura ospedaliera sciclitana.

I medici del presidio, constatata la gravità delle lesioni, hanno disposto l’immediato trasferimento d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale “Maggiore Nino Baglieri” di Modica, dove l’uomo si trova attualmente ricoverato per le cure del caso.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia di Stato. Gli inquirenti hanno avviato i rilievi e le indagini per risalire all’identità degli aggressori coinvolti nell’accoltellamento, ricostruire

l’esatta dinamica dell’evento ed individuare il movente alla base del gesto.

