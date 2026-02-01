Noto, solenne conferimento dell’Onorificenza Mauriziana al Prevosto della Cattedrale

Noto, 31 gennaio 2026 – Nella giornata dedicata alla memoria liturgica della Beata Maria Cristina di Savoia, la Basilica Cattedrale di San Nicolò in Noto è stata teatro di un momento di alto rilievo ecclesiale e istituzionale. Il Prevosto Parroco, Can. Antonio Maria Forgione, già Cavaliere Mauriziano, è stato ufficialmente insignito della Onorificenza di Ufficiale dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro di Casa Savoia, prestigioso riconoscimento che premia l’impegno, il servizio e la testimonianza cristiana vissuta con dedizione nel ministero sacerdotale e nella vita pastorale. In segno di deferenza e partecipazione, Sua Altezza Reale il Principe Emanuele Filiberto di Savoia ha voluto rendere omaggio alla ricorrenza con la presenza simbolica di un omaggio floreale, deposto nella Cappella dello Spasimo della Basilica Cattedrale, sull’altare dedicato alla Beata Maria Cristina di Savoia, figura luminosa di santità e carità cristiana. Il gesto ha ulteriormente sottolineato il profondo legame spirituale e storico che unisce la Casa Savoia al culto della Beata Maria Cristina, nonché il valore religioso e culturale della Cattedrale di Noto, luogo di fede e di memoria viva per la comunità locale. La celebrazione si è svolta in un clima di raccoglimento e solennità, rafforzando il significato di una giornata che ha unito preghiera, riconoscenza e tradizione, rendendo grazie per un ministero sacerdotale vissuto con fedeltà alla Chiesa e al bene comune.

