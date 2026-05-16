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Attualità | Pozzallo

“L’opera dei musici” di Salvatore Iaci: la storia del complesso bandistico di Pozzallo diventa un libro

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POZZALLO, 16 Maggio 2026 – Un eccezionale successo di pubblico e di critica ha fatto da cornice, nel pomeriggio di sabato 16 maggio 2026, alla presentazione del libro “L’opera dei musici” scritto da Salvatore Iaci. L’evento, ospitato nei locali della storica Società Operaia di Mutuo Soccorso “Vincenzo Romeo” di Pozzallo, ha celebrato gli oltre cento anni del Complesso Bandistico della città, offrendo un intenso momento di riscoperta culturale e identitaria.
L’incontro, coordinato dal giornalista Giampaolo De Simone, si è aperto con i saluti istituzionali dell’Avv. Elia Amore, Presidente della Società Operaia, seguiti dal toccante intervento del Prof. Antonio Scala, Presidente dell’Associazione “Vincenzo Romeo” – Corpo Bandistico Città di Pozzallo APS, che ha voluto ricordare la figura del compianto Giovanni Moncada, figura importante della storia musicale di Pozzallo.
È toccato poi a Giovanni Ciurciù, presidente della Fondazione Ente Filantropico “Francesco e Iolanda Ciurciù” (a cui saranno devoluti i proventi delle libere contribuzioni per l’acquisto del volume) ricordare i tempi della banda all’interno del contesto pozzallese. Novantatrè ragazzi erano affidati al sapiente lavoro artistico del presidente della Fondazione filantropica. “Nessuno fra coloro che venivano a studiare musica – ha detto Ciurciù – ha smarrito la strada maestra, era quello che più mi interessava”.
Il fulcro scientifico del convegno è stato affidato a tre autorevoli relazioni: il prof. Stefano D’Amico (Liceo Musicale “G. Verga” di Modica) ha relazionato su “La banda, tra studi e ricerche, espressione socioculturale”. Il prof. Salvatore Alcaras (Liceo Musicale “G. Carducci” di Comiso) ha approfondito il tema “Oltre l’opera, fra sacro e profano”. La prof.ssa Grazia Dormiente, nota etnoantropologa, ha concluso le relazioni analizzando nel dettaglio la struttura del volume.
Dopo i sentiti ringraziamenti dell’autore Salvatore Iaci, la serata ha vissuto un momento di profonda commozione con la consegna di una copia speciale del libro a Leandro Sortino, per celebrare il suo decimo anniversario alla direzione della banda musicale pozzallese. Il convegno si è chiuso in festa sul retro dell’edificio con l’esecuzione dal vivo di alcuni brani scelti, eseguiti magistralmente dal Corpo Bandistico Città di Pozzallo diretto dallo stesso Maestro Sortino.
Nel corso dell’incontro, si è auspicato di trovare presto una sistemazione definitiva per la sede. In questi tanti anni, il corpo bandistico ha trovato sempre una sede dove suonare. Il desiderio di tutti i convenuti è che, al più presto, si possa dire la parola “fine” a questo girovagare per la città, nella speranza di trovare una sede idonea per suonare.

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