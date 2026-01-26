05. Crans-Montana, nessuno tocchi Jacques Moretti (per ora)

26 gennaio 2026 – Dato che il tema si presta a critiche feroci, ritengo opportuno chiarire il mio punto di vista attraverso i cardini del diritto processuale penale nei paesi sedicenti democratici.

Il sistema giudiziario si regge su un principio: «l’imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata» (Art. 48 CEDU).

Il Giudice a cui è affidato il compito di decidere deve essere terzo ed imparziale, sottoposto soltanto alla legge e scevro da condizionamenti politici.

Le misure cautelari, tra cui l’arresto, non hanno lo scopo di anticipare la pena ma servono a garantire l’effettività del processo in caso vi sia pericolo di fuga, di inquinamento delle prove o altri motivi tassativi.

È dovere del giudice scegliere la misura cautelare che a parità di risultato comporti una minore compressione della libertà personale dell’imputato/indagato.

Esaurite tali premesse, concedetemene un’ulteriore: ciò che so della vicenda è quanto appreso come tutti dai media; come tutti credo che Jacques Moretti sia colpevole; come tutti desidero che paghi per le sue colpe.

Il 25.01.2026 Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation è stato scarcerato a seguito del pagamento di una cauzione considerevole.

È comprensibile che l’opinione pubblica si indigni nel vedere il responsabile di così tanto dolore libero di dormire nel proprio letto ma dobbiamo tenere a mente che non è stata ancora emessa sentenza di condanna.

Meno comprensibile invece ritengo sia lo scontro diplomatico dettato dall’ingerenza della politica italiana nell’attività giudiziaria svizzera.

Il nostro governo mostra sempre più di volersi sostituire alla magistratura mosso però più che dal diritto dalle pulsioni dell’opinione popolare.

Il tribunale elvetico però ha ritenuto che il pericolo di fuga possa essere scongiurato con delle misure alternative al carcere e nello specifico dal divieto di espatrio, dall’obbligo di firma, dal ritiro dei documenti ed ovviamente anche dalla cauzione di 200 mila franchi.

Comprendo l’indignazione e comprendo il fastidio ma le garanzie costituzionali sono una livella sociale, vanno applicate a chiunque affronti un processo aldilà del biasimo sociale cui è sottoposto.

Moretti pagherà per le sue terribili colpe ma non subito.

