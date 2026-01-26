Lavori rinviati sui Viadotti “Guerrieri” e “Costanzo” (ponte sull’Irminio) tra Modica e Ragusa

MODICA, 26 Gennaio 2026 – Sospiro di sollievo, almeno parziale, per gli automobilisti del sud-est siciliano. Nonostante l’allerta dei giorni scorsi, oggi i cantieri sui Viadotti “Guerrieri”, a Modica, e “Costanzo”, tra Modica e Ragusa, non sono partiti. Ma la notizia più importante riguarda le modalità d’intervento: non ci sarà alcuna chiusura ininterrotta fino al 30 aprile, contrariamente a quanto era stato inizialmente prospettato da una comunicazione generica di Anas.

Dopo le pesanti critiche subite nei mesi scorsi per la paralisi del traffico causata da lavori non annunciati, questa volta la strategia sembra essere improntata alla gradualità: interventi “a macchia di leopardo” (i lavori saranno brevi e suddivisi in più finestre temporali), niente sovrapposizioni (i cantieri sui due ponti non saranno contemporanei, garantendo così una valvola di sfogo per la viabilità), limitazione dei disagi (l’obiettivo è intervenire in momenti specifici senza isolare la città di Modica per novanta giorni consecutivi).

Le polemiche dei precedenti disagi sembra aver spinto le autorità verso una gestione più trasparente e meno traumatica per il territorio.

Salva