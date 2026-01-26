Ragusa, Mauro si dichiara Indipendente: “Iblea Acque tra debiti milionari e danni erariali: io non sarò complice”

Ragusa, 26 gennaio 2026 – Il consigliere comunale Gaetano Mauro rompe gli indugi e annuncia ufficialmente il passaggio al Gruppo Misto, dichiarandosi indipendente. Una scelta di dignità, motivata dall’impossibilità di condividere una linea politica che ha barattato la trasparenza amministrativa con il sostegno incondizionato al Sindaco Cassì.

Il paradosso del “Regolamento-Scudo” e le violazioni di Legge Mauro attacca duramente la difesa del Sindaco Peppe Cassì sulla sua permanenza alla Presidenza del Comitato sul controllo analogo di Iblea Acque:

“Siamo al paradosso giuridico: il Sindaco si trincera dietro un regolamento interno per non lasciare la poltrona di controllo, mentre la società che lui stesso dovrebbe vigilare ignora le Leggi dello Stato. È un’offesa all’intelligenza dei cittadini: si pretende il rispetto sacrale di un cavillo burocratico aziendale proprio mentre emergono criticità contabili spaventose. Non si può usare un regolamento come scudo quando il controllo analogo ha fallito su tutta la linea.”

I numeri del disastro: Debiti e Danno Erariale Il consigliere entra nel dettaglio delle cifre emerse dalle ultime risultanze:

“Non sono solo i 30 milioni di euro di debiti a preoccupare, ma la gestione opaca delle risorse pubbliche. Parlo degli oltre 300.000 euro consegnati illegittimamente al vecchio Amministratore Unico, una vicenda che configura un palese danno erariale. Mentre si spreca denaro pubblico in questo modo, ai ragusani vengono chiesti sacrifici economici sempre maggiori per servizi idrici spesso inefficienti. È una gestione da ‘Repubblica delle banane’ che non può essere avallata da chi ha a cuore il bene comune.”

L’accento sulla gestione del partito: Mauro prende le distanze da Forza Italia:

“Quando sono entrato in Forza Italia, il partito condivideva ogni mia critica su Cassì in ordine alla gestione di Iblea Acque. Oggi, per convenienza elettorale, la visione è cambiata. Prendo le distanze dalle dichiarazioni di Giancarlo Cugnata: non è coerente affermare di condividere la mia azione ispettiva e, contemporaneamente, definire ‘buona’ la gestione di Cassì. La politica non è un mercato dove si negoziano le idee. Io sono rimasto fermo sulle mie posizioni; sono altri ad essersi spostati sull’altare del potere.”

Valori e Amicizie: “Uomo di centrodestra, sempre” Nonostante lo strappo, Mauro ribadisce la sua identità:

“Mi riconosco sempre nei valori del centro destra e mantengo la stima per i tanti amici con cui ho condiviso il mio percorso politico. Ma le mie battaglie per la legalità vengono prima di ogni poltrona. Esco dal gruppo per continuare a guardare i miei elettori negli occhi, da uomo libero e indipendente.”

Salva