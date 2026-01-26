Monterosso Almo isolata: da oltre una settimana telefoni TIM fuori uso, cresce l’esasperazione dei cittadini

Monterosso Almo, 26 gennaio 2026 – È allarme telecomunicazioni nella cittadina montana degli Iblei: da oltre una settimana i telefoni cellulari con operatore TIM risultano “ inutilizzabili “ nel solo perimetro del paese. Una situazione che sta causando gravi disagi alla popolazione, in particolare alle persone anziane, per le quali il cellulare rappresenta spesso l’unico mezzo di comunicazione, anche in caso di emergenza.

Sono già centinaia le segnalazioni inviate dai cittadini al 119, il servizio clienti di TIM. La risposta fornita è sempre la stessa: guasto al ripetitore locale e che i tecnici stanno “provvedendo”. Ma a distanza di giorni il problema persiste senza aggiornamenti concreti, alimentando frustrazione e preoccupazione.

In un’epoca in cui la connettività è parte integrante della quotidianità, un’interruzione prolungata del servizio rappresenta un disservizio grave, che compromette non solo la comunicazione personale, ma anche eventuali urgenze sanitarie e lavorative . I cittadini monterossani chiedono un intervento immediato, non solo da parte di TIM, ma anche da parte degli organi competenti, affinché si ripristini quanto prima la rete e si diano spiegazioni certe sull’origine e i tempi di risoluzione del guasto.

La comunità, esasperata, attende risposte chiare e rapide, auspicando che non si debba attendere ancora a lungo per tornare a una minima normalità comunicativa.

