Il Giorno delle Memoria raccontato agli studenti dell’Istituto “Galilei – Campailla” di Modica

Modica, 26 Gennaio 2026 – La celebrazione del Giorno della Memoria assume per il Kiwanis un significato singolare perché da quel periodo storico, fatto di tragedia e di disperazione, di morti e di lutti per l’umanità del continente europeo, nasce una nuova coscienza civile fondato sui valori della democrazia e della libertà.

“La memoria scritta della Shoah” è il tema di un incontro con studentesse e studenti dell’I.I.S “Galilei – Campailla” di Modica che si terrà domani nell’aula magna del Liceo Scientifico alle 11,30.

Il programma prevede i saluti del dirigente scolastico prof. Steve Mike Rosario Palumbo Piccionello, della presidente del club Kiwanis di Modica, Pina Angelico e del Luogotenente Kiwanis Distretto Italia San Marino Div. 3 della Sicilia del Sud-Est, Antonio Davì.

Relatore il prof. Piergiorgio Barone, pedagogista e scrittore che con l’ausilio di slide illustrerà i temi della giornata inquadrandoli nell’attualità contemporanea.

