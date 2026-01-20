  • 20 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 20 Gennaio 2026 -
Attualità | Pozzallo

Scuole e uffici pubblici chiusi anche domani, mercoledì, a Pozzallo. Grave la situazione a Ciriga

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 20 Gennaio 2026 – Un’ordinanza per la chiusura delle scuole per la giornata di mercoledì 21 gennaio. È quella che ha firmato il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, a palazzo La Pira nel pomeriggio di martedì. La chiusura è dettata dalla straordinaria ondata di maltempo che ha toccato la cittadina rivierasca e dell’allerta rossa diramata dalla Protezione Civile regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. L’ordinanza prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, oltre allo stop per impianti sportivi, il cimitero, uffici pubblici e palazzi storici cittadini. Il provvedimento mira a ridurre al minimo la mobilità e i rischi per la popolazione in una fase meteorologica ancora critica. Il provvedimento è stato trasmesso alla prefettura di Ragusa, al dipartimento regionale della protezione civile e a tutte le forze dell’ordine competenti. L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a seguire esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali, in attesa di un miglioramento.
“La giornata di domani – ha detto Ammatuna – sarà inoltre utilizzata per effettuare verifiche di sicurezza su spazi e strutture pubbliche, al fine di prevenire rischi per la popolazione in caso di ulteriori fenomeni meteorologici intensi”.
Intanto, si fa già una stima dei primi danni. Oltre al Lido Copacabana, (di cui al dettaglio: https://www.radiortm.it/2026/01/20/pozzallo-cede-la-struttura-del-copacabana-in-balia-delle-onde-di-loro-migliaia-di-euro-sottacqua/), sono diversi gli chalet, specie quelli sul lungomare Pietrenere, a subire i danni peggiori. Si parla di centinaia di euro, con il mare che ha letteralmente travolto le strutture in legno, molte delle quali hanno subito ingenti danni. Da monitorare, inoltre, la strada sp67 Santa Maria del Focallo – Pachino. All’altezza della zona denominata “Ciriga”, la strada adiacente il mare è stata invasa da detriti di ogni sorta, rendendola impraticabile.

 

© Riproduzione riservata
589046

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube