Scuole e uffici pubblici chiusi anche domani, mercoledì, a Pozzallo. Grave la situazione a Ciriga

POZZALLO, 20 Gennaio 2026 – Un’ordinanza per la chiusura delle scuole per la giornata di mercoledì 21 gennaio. È quella che ha firmato il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, a palazzo La Pira nel pomeriggio di martedì. La chiusura è dettata dalla straordinaria ondata di maltempo che ha toccato la cittadina rivierasca e dell’allerta rossa diramata dalla Protezione Civile regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. L’ordinanza prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, oltre allo stop per impianti sportivi, il cimitero, uffici pubblici e palazzi storici cittadini. Il provvedimento mira a ridurre al minimo la mobilità e i rischi per la popolazione in una fase meteorologica ancora critica. Il provvedimento è stato trasmesso alla prefettura di Ragusa, al dipartimento regionale della protezione civile e a tutte le forze dell’ordine competenti. L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a seguire esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali, in attesa di un miglioramento.

“La giornata di domani – ha detto Ammatuna – sarà inoltre utilizzata per effettuare verifiche di sicurezza su spazi e strutture pubbliche, al fine di prevenire rischi per la popolazione in caso di ulteriori fenomeni meteorologici intensi”.

Intanto, si fa già una stima dei primi danni. Oltre al Lido Copacabana, (di cui al dettaglio: https://www.radiortm.it/2026/0 1/20/pozzallo-cede-la-struttur a-del-copacabana-in-balia- delle-onde-di-loro-migliaia- di-euro-sottacqua/), sono diversi gli chalet, specie quelli sul lungomare Pietrenere, a subire i danni peggiori. Si parla di centinaia di euro, con il mare che ha letteralmente travolto le strutture in legno, molte delle quali hanno subito ingenti danni. Da monitorare, inoltre, la strada sp67 Santa Maria del Focallo – Pachino. All’altezza della zona denominata “Ciriga”, la strada adiacente il mare è stata invasa da detriti di ogni sorta, rendendola impraticabile.

