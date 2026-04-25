Ciclismo. Scicli sul tetto della Sicilia: Federico Occhipinti è Campione Regionale Allievi 2026

ALCAMO, 25 Aprile 2026 – Una domenica che resterà scolpita negli annali dello sport sciclitano. In una cornice di pubblico entusiasta e sotto il sole della provincia trapanese, il giovane talento Federico Occhipinti ha scritto una pagina memorabile di ciclismo, laureandosi Campione Regionale su Strada 2026 per la categoria Allievi.

Il trionfo è arrivato al termine del 2° Memorial Totò Longo – Giro della Provincia di Trapani, una gara dura e selettiva che ha visto ai nastri di partenza i migliori prospetti del panorama siciliano.

Una condotta di gara magistrale

Federico, portacolori della Multicar Gruppo Amarù, ha interpretato gli 88 km del percorso con una maturità tattica impressionante. Sotto la guida esperta del Direttore Sportivo Angelo Canzonieri, il giovane atleta ha saputo gestire le energie, restando sempre nel vivo della corsa e sferrando l’attacco decisivo nei momenti chiave.

Il podio ha ufficializzato una superiorità netta:

• 1° Posto: Federico Occhipinti (Multicar Gruppo Amarù) – Campione Regionale

• 2° Posto: Vincenzo Giannetti

• 3° Posto: Rosario Loreto

Indossare la prestigiosa maglia giallorossa di Campione Regionale non è solo un onore, ma un passaporto per il futuro: questo successo garantisce infatti a Federico l’accesso diretto ai Campionati Nazionali, dove rappresenterà la Sicilia contro i migliori corridori d’Italia.

Un talento nel DNA

Il successo di Federico non nasce dal nulla. Nelle sue vene scorre la passione e la grinta della mamma, Michela Mansueto, stimata campionessa che corre con i colori della squadra Melanzì di Vittoria. Quello di oggi è il naturale sbocciare di un talento ereditario, coltivato con sacrificio, allenamenti estenuanti e una dedizione fuori dal comune.

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