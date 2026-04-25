Monterosso Almo celebra domani la Festa degli Angeli

Monterosso Almo, 25 aprile 2026 – Tutto pronto nel borgo Monterosso per la Festa degli Angeli, che si celebrerà domani, domenica 26 aprile. Una giornata densa di appuntamenti religiosi e momenti di tradizione, organizzata dal Comitato con l’Arciprete Don Innocenzo Mascali e il vicario parrocchiale Don Salvatore Giaquinta.

La festa si aprirà alle 7.30 con il suono festoso delle campane e lo sparo di colpi a cannone. Alle 8.30 la prima Celebrazione Eucaristica sarà presieduta da Don Salvatore Giaquinta. Alle 9.00 il Corpo Bandistico cittadino animerà le vie del borgo con il tradizionale giro. Alle 10.30 si terrà la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arciprete Don Innocenzo Mascali. A seguire, alle 11.30, il Simulacro della Patrona raggiungerà in processione il cimitero per un momento di riflessione, la benedizione ai fedeli defunti e la lettura dell’Atto di Consacrazione alla Vergine Addolorata. In serata, alle 19.30, la Celebrazione Eucaristica sarà presieduta da Don Roberto Asta, Vicario Generale della Diocesi di Ragusa. Alle 20.30 è prevista l’uscita del Simulacro della Santa Patrona per la processione lungo le vie principali

Alle 16.30 si terrà la tradizionale cena con la vendita all’asta di prodotti tipici locali, momento conviviale che unisce devozione e sapori del territorio.

A chiudere la giornata, alle 22.00, sarà lo spettacolo pirotecnico a cura della ditta “Fire Sud” di A. e O. Pappalardo, che illuminerà il cielo di Monterosso Almo.

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