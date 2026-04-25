  • 25 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 25 Aprile 2026 -
Ragusa | Sport

2 Motor Days Ibleo: un inizio di stagione da record

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 25 aprile 2026 – Oltre 10.000 spettatori, più di 300 equipaggi partecipanti, aree dinamiche sempre attive e spazi espositivi capaci di valorizzare al meglio il settore: la seconda edizione del Motor Days Ibleo si conferma come uno degli appuntamenti più rilevanti del panorama motoristico territoriale. L’evento ha saputo coniugare in maniera efficace sport, cultura del territorio e innovazione, offrendo al pubblico un’esperienza completa e coinvolgente. Non solo esibizioni e performance, ma anche momenti di incontro, condivisione e promozione di una passione che continua a crescere e a consolidarsi. Grande soddisfazione da parte dell’organizzazione, che sottolinea come la partecipazione e l’entusiasmo registrati rappresentino un segnale forte: il mondo dei motori è vivo, coeso e in continua espansione. Un riconoscimento importante è arrivato anche dalla presenza del presidente regionale Andrea Patti, testimonianza concreta di una visione condivisa e del sostegno alle attività del settore. Fondamentale il contributo di tutti coloro che hanno reso possibile la manifestazione: dagli spettatori ai club partner, dagli steward agli sponsor, fino alle realtà locali coinvolte. Un ringraziamento particolare va all’Istituto Principi Grimaldi di Modica per la collaborazione, così come alla Provincia Regionale di Ragusa, al Comune di Ragusa e a tutte le istituzioni competenti per la vicinanza dimostrata. Il Motor Days Ibleo si conferma così non solo come evento sportivo, ma come vero e proprio punto di riferimento per il territorio, capace di unire passione, organizzazione e prospettive di crescita futura.

© Riproduzione riservata
598201

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube