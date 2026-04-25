2 Motor Days Ibleo: un inizio di stagione da record

Ragusa, 25 aprile 2026 – Oltre 10.000 spettatori, più di 300 equipaggi partecipanti, aree dinamiche sempre attive e spazi espositivi capaci di valorizzare al meglio il settore: la seconda edizione del Motor Days Ibleo si conferma come uno degli appuntamenti più rilevanti del panorama motoristico territoriale. L’evento ha saputo coniugare in maniera efficace sport, cultura del territorio e innovazione, offrendo al pubblico un’esperienza completa e coinvolgente. Non solo esibizioni e performance, ma anche momenti di incontro, condivisione e promozione di una passione che continua a crescere e a consolidarsi. Grande soddisfazione da parte dell’organizzazione, che sottolinea come la partecipazione e l’entusiasmo registrati rappresentino un segnale forte: il mondo dei motori è vivo, coeso e in continua espansione. Un riconoscimento importante è arrivato anche dalla presenza del presidente regionale Andrea Patti, testimonianza concreta di una visione condivisa e del sostegno alle attività del settore. Fondamentale il contributo di tutti coloro che hanno reso possibile la manifestazione: dagli spettatori ai club partner, dagli steward agli sponsor, fino alle realtà locali coinvolte. Un ringraziamento particolare va all’Istituto Principi Grimaldi di Modica per la collaborazione, così come alla Provincia Regionale di Ragusa, al Comune di Ragusa e a tutte le istituzioni competenti per la vicinanza dimostrata. Il Motor Days Ibleo si conferma così non solo come evento sportivo, ma come vero e proprio punto di riferimento per il territorio, capace di unire passione, organizzazione e prospettive di crescita futura.

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