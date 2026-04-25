Il Modica Calcio saluta la categoria domenica in quel di Mazzarrone

Modica, 25 aprile 2026 – La trasferta di Mazzarrone sarà l’ultima gara in Eccellenza di questo Modica Calcio, con la conquista della Serie D il gruppo ha gli ultimi giorni di lavoro insieme, alla ricerca dell’ultimo obiettivo che è la Supercoppa.

La gara di Domenica sarà sicuramente una gara difficile, il Mazzarrone è alla ricerca degli ultimi punti che significherebbero Playoff, i rossoblù vogliono salutare al meglio questo campionato evitando la seconda sconfitta consecutiva, cosa mai successa in questa stagione.

Settimana di duro allenamento per il gruppo che con un occhio è già proiettato a Sabato prossimo, quando, in quel di Niscemi si dovrà scendere in campo per la Supercoppa contro il Licata, vincitore del Girone A.

Modica quindi che chiude con una promozione proprio a Mazzarrone come successe anni fa in occasione del salto in Eccellenza, al ritorno ci sarà ancora una volta San Giorgio ad aspettare i campioni rossoblù, un rito che ormai è visto di buon auspicio in tutta la città che si unisce come comunità, portando in alto le proprie eccellenze.

Di seguito l’elenco dei convocati per la gara di Domenica in quel di Mazzarrone alle 16:30:

Portieri: Romano, Truppo.

Difensori: Brugaletta N., Mollica, Brugaletta S., Sapadaro S., Sangare, Intzidis

Centrocampisti: Parisi, Valenca, Incatasciato, Asero, Alioto, Misseri, Sclafani, Federico, Cappello.

Attaccanti: Belluso, Savasta, Torres, Bonanno

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