  • 25 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 25 Aprile 2026 -
Attualità | Scicli

25 aprile a Scicli. Per la prima volta l’Inno di Mameli tradotto nel linguaggio dei segni

Un momento di inclusione che ha permesso a tutti di partecipare all'esecuzione dell'Inno d'Italia
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 25 aprile 2026 – L’Inno di Mameli tradotto nel linguaggio dei segni per persone sorde.
La festa della Liberazione dal nazifascismo in Italia si colore dei segni dell’inclusione con un fatto inedito che stamani ha colto di piacevole sorpresa i tanti cittadini e turisti presenti. L’amministrazione comunale, per intuizione dell’assessore Cettina Portelli, ha voluto che Liana Galesi e la cooperativa sociale Agire traducessero i versi di Goffredo Mameli nel linguaggio LIS, la lingua dei segni appunto.
A cantare l’Inno, accompagnato dalla banda Busacca Borrometi, Amedeo Falla.
La cerimonia, punteggiata dalle allocuzioni del sindaco Mario Marino e della presidente del Consiglio comunale Desirè Ficili, è stata come sempre partecipata, commovente e commossa.

© Riproduzione riservata
598211

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube