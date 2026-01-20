Continua l’emergenza meteo sulla Sicilia Orientale. Scuole chiuse nei tre comuni montani iblei

Monterosso, Giarratana e Chiaramonte Gulfi, 20 gennaio 2026 – A seguito del persistere delle condizioni avverse e del bollettino di allerta arancione per rischio idrogeologico emesso dalla Protezione Civile, i sindaci di Monterosso Almo , Giarratana e Chiaramonte Gulfi hanno disposto il prolungamento con ordinanze delle misure restrittive anche per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio. Per garantire l’incolumità pubblica e limitare gli spostamenti le ordinanze prevedono la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, ville, cimiteri, impianti sportivi all’aperto . A Monterosso il servizio di raccolta dei rifiuti sarà sospeso e gli uffici Comunali resteranno aperti per garantire i servizi ma vietando l’accesso al pubblico.

Domani gli Uffici tecnici dei tre comuni montani effettueranno sopralluoghi per constatare i danni e mettere in sicurezza scuole e uffici pubblici dove sarà necessario. I sindaci invitano i cittadini alla massima prudenza chiedendo di limitare l’uso dell’auto e dei ciclomotori.

Nella foto il tratto della statale SS 194 che da Giarratana porta a Ragusa Ibla completamente allagata.

