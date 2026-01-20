  • 20 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 20 Gennaio 2026 -
chiaramonte gulfi | Comiso | giarratana | Monterosso Almo

Continua l’emergenza meteo sulla Sicilia Orientale. Scuole chiuse nei tre comuni montani iblei

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Monterosso, Giarratana e Chiaramonte Gulfi, 20 gennaio 2026 – A seguito del persistere delle condizioni avverse e del bollettino di allerta arancione per rischio idrogeologico emesso dalla Protezione Civile, i sindaci di Monterosso Almo , Giarratana e Chiaramonte Gulfi hanno disposto il prolungamento con ordinanze delle misure restrittive anche per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio. Per garantire l’incolumità pubblica e limitare gli spostamenti le ordinanze prevedono la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, ville, cimiteri, impianti sportivi all’aperto . A Monterosso il servizio di raccolta dei rifiuti sarà sospeso e gli uffici Comunali resteranno aperti per garantire i servizi ma vietando l’accesso al pubblico.
Domani gli Uffici tecnici dei tre comuni montani effettueranno sopralluoghi per constatare i danni e mettere in sicurezza scuole e uffici pubblici dove sarà necessario. I sindaci invitano i cittadini alla massima prudenza chiedendo di limitare l’uso dell’auto e dei ciclomotori.

Nella foto il tratto della statale SS 194 che da Giarratana porta a Ragusa Ibla completamente allagata.

© Riproduzione riservata
589049

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube