Rettifica a Ragusa. Mercoledì 21 gennaio scuole chiuse

Ragusa, 20 gennaio 2026 – Ad integrazione e parziale rettifica della precedente ordinanza n. 77 di data odierna, fermo restando che i fenomeni atmosferici avversi, a partire da questa sera, sono previsti in costante attenuazione, e sarebbero tali comunque da non giustificare provvedimenti di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private; tenuto conto tuttavia della necessità che si proceda ad una puntigliosa verifica delle strade urbane e delle vie di collegamento extraurbane colpite dalle abbondanti piogge delle ultime ore e a tratti invase da pietrame e fango, e che si proceda alle conseguenti iniziative di messa in sicurezza che potranno richiedere molte ore di lavoro; tenuto conto altresì delle difficoltà manifestate in particolare da parte dei numerosissimi studenti pendolari che avrebbero difficoltà a raggiungere le scuole ragusane, considerata la precarietà e la necessità di interventi di ripristino di molte strade di collegamento.

Considerato quindi più opportuno e rispettoso delle esigenze della intera popolazione scolastica, incluso il personale e il corpo docente, in via cautelativa e prudenziale, prolungare per la intera giornata di domani la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado della città,

Si dispone per la giornata di domani 21 gennaio 2026 la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, della città di Ragusa

