Maltempo a Modica: paura in via Fiumara, crolla un muro di contenimento

MODICA, 20 Gennaio 2026 – L’ondata di maltempo che sta colpendo il territorio modicano in queste ore ha causato i primi seri danni alla viabilità. Momenti di forte apprensione si sono vissuti in via Fiumara, dove un muro di contenimento adiacente alla carreggiata ha ceduto, riversando una grossa quantità di massi e detriti sull’asfalto.

Il crollo è avvenuto sotto l’imperversare di una fitta pioggia. I detriti hanno occupato gran parte della sede stradale, rendendo il transito estremamente pericoloso. Dalle prime immagini che giungono dal posto, si nota come alcuni automobilisti siano stati costretti a fermarsi a pochi metri dalla frana; fortunatamente, al momento del cedimento, non sembrano essere rimasti coinvolti veicoli o persone.

Sul posto sono attese le squadre di soccorso e i tecnici del Comune per mettere in sicurezza l’area e valutare la stabilità del costone roccioso.

