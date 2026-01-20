  • 20 Gennaio 2026 -
Politica | Scicli

Scuole chiuse il 21 gennaio a Scicli. La nuova ordinanza del sindaco

Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 20 gennaio 2026 – Ciclone Harry, l’allerta meteo a Scicli da Rossa diventa Arancione fino alle 24 di domani, mercoledì 21 gennaio.
È l’ultimo bollettino della Protezione Civile siciliana a decretarlo per la Provincia di Ragusa.
Il sindaco di Scicli ha emanato stasera una nuova ordinanza con cui per mercoledì 21 Gennaio 2026 dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado.
È questo l’unico punto della precedente ordinanza del 18 gennaio che viene prorogato, mentre tutte le disposizioni relative alla chiusura del cimitero, dei parchi, delle palestre, dei siti culturali vengono meno. Tali attività potranno perciò riaprire.

