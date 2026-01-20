  • 20 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 20 Gennaio 2026 -
Teatro

La vita del pozzallese Giorgio La Pira raccontata a teatro anche a Firenze

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

FIRENZE, 20 Gennaio 2026 – Dopo le prime rappresentazioni ad ottobre a La Spezia, lo spettacolo teatrale «Quanta strada nei suoi sandali – storia di Giorgio La Pira», ideato e curato da Roberto Lamma, che ne è anche il narratore in scena, approda in un teatro fiorentino. Lo spettacolo, una novità assoluta per la Toscana, è in programma venerdì 30 gennaio alle 21, al Teatro «La Fiaba» (via delle Mimose, 12 – Firenze). Il biglietto unico è di 15 euro e può essere acquistato direttamente al teatro la sera della rappresentazione. Ma chi volesse prenotarsi può farlo contattando la Fondazione La Pira (tel. 055-284542; email: fondazionelapira@gmail.com)
I video, le foto e le interviste sono di Andrea e Simone Grando, mentre il commento musicale è affidato alla cantante Emma Cortis. Alle tastiere Glauco Bionducci, alla chitarra Silvio Rosi e al sax e flauto Andrea Imparato. La piece vedrà l’amichevole partecipazione del regista e sceneggiatore Daniele Ceccarini.
«Quella di questo spettacolo – commenta Roberto Lamma – è una sfida enorme, perché sul palco presentiamo un gigante che ha fatto la storia della politica italiana tra gli anni ‘50 e ‘60; ma non solo. Pur non essendo credente, la cosa che mi ha colpito di più è stata proprio il suo percorso religioso e spirituale, a partire dalla conversione al cristianesimo. Per ricostruire la sua figura, abbiamo visitato chiese e luoghi dove ha vissuto. C’è un fatto che mi preme sottolineare – precisa – ed è la decisione di La Pira di non possedere mai una casa propria, ma di vivere a Firenze, dove insegnava istituzioni di diritto romano e dove ha ricoperto la carica di sindaco, sempre in conventi o in pensionati di studenti. Era infatti docente universitario nell’ateneo fiorentino oltreché studioso di fama mondiale, sindaco e in più uomo politico, esponente democristiano». Eppure, nelle sue tasche, non c’era mai un centesimo perché tutti i suoi guadagni li devolveva in beneficenza.

© Riproduzione riservata
589043

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube