La vita del pozzallese Giorgio La Pira raccontata a teatro anche a Firenze

FIRENZE, 20 Gennaio 2026 – Dopo le prime rappresentazioni ad ottobre a La Spezia, lo spettacolo teatrale «Quanta strada nei suoi sandali – storia di Giorgio La Pira», ideato e curato da Roberto Lamma, che ne è anche il narratore in scena, approda in un teatro fiorentino. Lo spettacolo, una novità assoluta per la Toscana, è in programma venerdì 30 gennaio alle 21, al Teatro «La Fiaba» (via delle Mimose, 12 – Firenze). Il biglietto unico è di 15 euro e può essere acquistato direttamente al teatro la sera della rappresentazione. Ma chi volesse prenotarsi può farlo contattando la Fondazione La Pira (tel. 055-284542; email: fondazionelapira@gmail.com)

I video, le foto e le interviste sono di Andrea e Simone Grando, mentre il commento musicale è affidato alla cantante Emma Cortis. Alle tastiere Glauco Bionducci, alla chitarra Silvio Rosi e al sax e flauto Andrea Imparato. La piece vedrà l’amichevole partecipazione del regista e sceneggiatore Daniele Ceccarini.

«Quella di questo spettacolo – commenta Roberto Lamma – è una sfida enorme, perché sul palco presentiamo un gigante che ha fatto la storia della politica italiana tra gli anni ‘50 e ‘60; ma non solo. Pur non essendo credente, la cosa che mi ha colpito di più è stata proprio il suo percorso religioso e spirituale, a partire dalla conversione al cristianesimo. Per ricostruire la sua figura, abbiamo visitato chiese e luoghi dove ha vissuto. C’è un fatto che mi preme sottolineare – precisa – ed è la decisione di La Pira di non possedere mai una casa propria, ma di vivere a Firenze, dove insegnava istituzioni di diritto romano e dove ha ricoperto la carica di sindaco, sempre in conventi o in pensionati di studenti. Era infatti docente universitario nell’ateneo fiorentino oltreché studioso di fama mondiale, sindaco e in più uomo politico, esponente democristiano». Eppure, nelle sue tasche, non c’era mai un centesimo perché tutti i suoi guadagni li devolveva in beneficenza.

Salva