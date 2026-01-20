Scicli, mare in tempesta: spiagge cancellate e abitazioni circondate dalle onde

Scicli, 20 gennaio 2026 – La forte mareggiata che da ore si abbatte sul litorale di Scicli sta provocando gravi disagi e trasformando il volto delle spiagge. A Sampieri il mare è in fase di esondazione: i marosi hanno circondato le abitazioni che si affacciano sul molo, alimentando la preoccupazione tra i residenti. La furia delle onde ha letteralmente divorato quasi tutte le spiagge del territorio comunale nel giro di poche ore. Situazione particolarmente critica a Donnalucata, dove la spiaggia di levante, nei pressi del lido Micenci, è stata completamente inghiottita dal mare. Il maltempo e il moto ondoso intenso stanno mettendo a dura prova l’intera fascia costiera, con l’erosione dell’arenile e l’acqua che in alcuni tratti ha raggiunto strade e strutture. La situazione è costantemente monitorata, mentre si attende un miglioramento delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore.

