Modica | News in primo piano

Modica, Allerta Arancione: Scuole chiuse anche mercoledì 21 gennaio

Continua l'ondata di maltempo nel ragusano. La Sindaca Maria Monisteri firma l'ordinanza di chiusura per scuole, parchi e impianti sportivi. Domani previste verifiche tecniche sulle strutture.
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 20 gennaio 2026 – Non si placa l’emergenza meteo sulla Sicilia Orientale. A seguito del persistere delle condizioni avverse e del bollettino di allerta arancione per rischio idrogeologico emesso dalla Protezione Civile, la Sindaca di Modica, Maria Monisteri, ha disposto il prolungamento delle misure restrittive per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio. Per garantire l’incolumità pubblica e limitare gli spostamenti, l’ordinanza sindacale prevede la chiusura di:

• Scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido.

• Centri diurni.

• Musei, parchi, giardini e il cimitero comunale.

• Impianti sportivi comunali.

Sebbene sia previsto un possibile miglioramento delle condizioni meteo a partire dalla prossima notte, la giornata di domani sarà cruciale per la messa in sicurezza del territorio. La Sindaca ha annunciato una ricognizione completa degli edifici scolastici e delle strutture comunali per effettuare verifiche tecniche e censire eventuali danni causati dalle piogge. Per quanto riguarda l’igiene urbana, il servizio di raccolta rifiuti riprenderà regolarmente secondo il calendario previsto, con l’unica eccezione del Centro Comunale di Raccolta (CCR), che rimarrà chiuso. L’invito alla massima prudenza

