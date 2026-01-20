Pozzallo. Cede la struttura del Copacabana in balia delle onde. Di Loro: “Migliaia di euro sott’acqua”

Pozzallo, 20 Gennaio 2026 – Il maltempo ha provocato una violenta mareggiata che ha colpito il Lido Copacabana, causando danni significativi. È il secondo disastro che il lido subisce dopo quello causato il 17 gennaio dello scorso anno. Ingenti i danni, calcolabili in molte migliaia di euro. Spazzate via le assi di legno, così come le tavole del piccolo bar che era ben visibile a quanti hanno sostato questa estate presso il lido di Orazio Di Loro.

“Una tragedia immane – dichiara Di Loro – che colpisce un imprenditore del settore turistico che ha fatto molto per la città di Pozzallo. Era una struttura, la mia, che ha avuto solo elogi da parte di tantissimi turisti che sono venuti anche per un semplice drink. Ho speso tantissimi soldi in questa struttura e vedo tutto inabissarsi nel fondo del mare. Ho ricevuto la solidarietà di tantissime persone, ma anche in tantissimi si sono lasciati andare a commenti spregevoli, segno che questa città non ha maturato una cultura turistica degna di questo nome”.

Secondo Di Loro, il Comune e la Regione dovrebbero “intervenire” e “capire cosa fare di Pozzallo”. “Non si può investire – dice ancora Di Loro – per queste attività e poi venir lasciati soli dalle istituzioni. Spero davvero che il mio grido di dolore possa servire per il futuro, affinché nessuno venga lasciato indietro, anche in situazioni simili. Chiederò presto un incontro coi vertici politici per capire se vale la pena investire nel turismo pozzallese oppure no”.

Per la città di Pozzallo si registra solo questo danno in attesa di una conta definitiva che sarà fatta nella giornata di domani. “La nostra città – dichiara il sindaco Roberto Ammatuna – gode di una particolare posizione anche se bisogna sempre stare con gli occhi bene aperti quando succedono queste situazioni. Ho già avuto dei contatti con la Prefettura iblea stamani e ne avrò nelle prossime ore per la conta dei danni. Sto monitorando la situazione nella speranza che non accada nulla di grave”. ‎<Questo messaggio è stato modificato>

