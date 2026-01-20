  • 20 Gennaio 2026 -
  • 20 Gennaio 2026 -
Attualità | Ragusa

Maltempo a Ragusa: mercoledì si torna a scuola, ma con un’ora di ritardo

Rimangono chiusi parchi, ville e cimiteri
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 20 gennaio 2026 – A seguito delle avverse condizioni meteorologiche, caratterizzate da forti raffiche di vento e precipitazioni, il sindaco di Ragusa Peppe Cassì ha firmato l’ordinanza per garantire l’incolumità pubblica e permettere le necessarie verifiche di sicurezza.
Il provvedimento si è reso necessario per consentire ai tecnici della Protezione Civile, del Servizio Verde e dell’Ufficio tecnico di effettuare i sopralluoghi necessari a verificare lo stato dei parchi e degli edifici scolastici dopo i disagi causati dal maltempo.
Per la giornata di mercoledì 21 gennaio sono stati assunti i seguenti provvedimenti:
– chiusura al pubblico totale e per l’intera giornata del Parco del Castello di Donnafugata, di tutte le ville comunali e dei cimiteri civici.
– nelle scuole primarie, secondarie di primo grado di competenza comunale e negli asili nido comunali l’ingresso degli alunni è posticipato di un’ora rispetto all’orario ordinario. Il provvedimento riguarda anche le scuole per l’infanzia.
Il Centro Operativo Comunale (COC), attivato dalla Protezione Civile, è attualmente impegnato nel monitoraggio dei rilievi e degli interventi su tutto il territorio comunale.
L’Amministrazione Comunale inoltre invita la cittadinanza alla massima prudenza.

© Riproduzione riservata
589024

