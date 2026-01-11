  • 11 Gennaio 2026 -
Cronaca | Modica

Lutto a Modica: addio a Eliseo Gallo, l’anima di “Ricotta & Co.”

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 11 Gennaio 2026   – Una domenica di gennaio che si fa improvvisamente cupa e più gelida per la comunità modicana. La notizia della scomparsa improvvisa di Eliseo Gallo, noto imprenditore della ristorazione e titolare della celebre trattoria “Ricotta & Co.”, ha lasciato un vuoto incolmabile nel centro storico e nel cuore di chiunque lo abbia conosciuto.
Un alfiere della tradizione
Eliseo Gallo non era semplicemente un ristoratore; era un vero alfiere del gusto. Con la sua attività, situata nel cuore pulsante di Modica, era riuscito a creare un punto di riferimento imprescindibile. “Ricotta & Co.” non era solo un locale per turisti e visitatori alla ricerca dei sapori autentici, ma una “casa” per i modicani, un luogo dove la tradizione culinaria veniva celebrata ogni giorno con passione, onestà e un sorriso che non mancava mai.
La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il tessuto sociale ed economico della città. Eliseo ha rappresentato quel valore aggiunto che rende Modica unica: la capacità di accogliere con calore e di raccontare, attraverso i piatti della tradizione, la storia e la bontà di una terra.

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione.

3 commenti su “Lutto a Modica: addio a Eliseo Gallo, l’anima di “Ricotta & Co.””

  2. Marion

    Siamo oramai abituati ai decessi improvvisi segnati da nessuna correlazione con le coercizioni: scienziati non prezzolati lo hanno anticipato e continua ad accadere.
    La responsabilità è tutta nostra che siamo stati complici grazie alla sola paura della morte mistificata

