Modica | Sport

Modica Calcio: espugnato anche il “Regionale” di Giarre, è record storico!

Tempo di lettura: 2 minuti

GIARRE – MODICA 1 – 2

Giarre: Russo, La Rosa, Petrella, Sciacca, Tosto, Piedra, Mascara, Garozzo, Ankovic, Santapaola, Caltabiano. Panchina: Tomaselli, Zannini, Ardizzone, Tuccio, Musarra, Cassarà. Allenatore: Saverio Rapisarda.

Modica Calcio: Romano, Valença, Sessa, Asero, Belluso, Savasta, Alioto, Simone Brugaletta,  Sangare, Intzidis, Cappello. Panchina: Truppo, Parisi, incataasciato, Misseri, Mollica, Sclafani, Federico, Torres, Bonanno. Allenatore: Filippo Raciti

Marcatori: 34’ Savasta (M), 70’ Belluso (M), 94’ Jankovic (G)

Ammoniti: La Rosa, Petrella (G)

GIARRE, 11 Gennaio 2026 – Il Modica Calcio continua a riscrivere la storia del campionato. Con una prova di forza e maturità, l’undici di Filippo Raciti espugna il campo del Giarre, centrando la 14ª vittoria consecutiva. Un ruolino di marcia impressionante che permette ai rossoblù di blindare il primato e mantenere invariato il distacco dalle inseguitrici.
Non è stata una trasferta semplice, ma il Modica ha confermato di avere la mentalità della grande squadra. Ad aprire le danze ci ha pensato il solito Savasta, implacabile sotto porta, seguito dal raddoppio firmato da Belluso, glaciale nel concretizzare la superiorità dei ragusani.
Il Giarre ha provato a riaprire i giochi con la rete di Antovic, l’unico dei catanesi capace di scardinare la difesa ospite, ma il muro eretto da Raciti ha retto l’urto finale, portando a casa tre punti che sanno di sentenza.
Nonostante il successo travolgente dell’Avola, che tra le mura amiche ha schiantato la Leonfortese con un netto 4-0, la situazione in vetta rimane cristallizzata. Il Modica mantiene infatti 8 lunghezze di vantaggio sulla compagine avolese, confermando una fuga che, settimana dopo settimana, si fa sempre più concreta.
Quattordici successi di fila non sono solo un numero, ma la testimonianza di un dominio tecnico e atletico che sta caratterizzando questa stagione dei “Tigrotti”.

Il primo tempo inizia con un buon controllo del Modica che controlla le scorribande del Giarre fino al 19’ quando Brugaletta S. parte in solitaria e mette un pallone per Belluso, l’attaccante la mette per Asero che prova a battere a rete ma il suo tiro risulta lento e facile da parare. Al 30’ è Valença a mettere un pallone dentro per Belluso e Alioto che si buttano sul pallone ma non riescono a deviarlo in porta. Al 34’ il vantaggio del Modica, Savasta da fuori si mette bene il pallone e lo mette dentro con una parabola perfetta.

Il secondo tempo inizia subito con Belluso che da fuori tenta un gran gol e regala la possibilità a Russo di superarsi e regalare spettacolo. Al 15’ ancora un pallone per Belluso lanciato solo in contropiede, l’attaccante tutto solo non centra la porta per il rammarico di tutta la panchina pronta ad entrare in campo per festeggiare. Un minuto più tardi il pallone giusto capita tra i piedi di Sessa che si coordina bene ma non centra lo specchio della porta. Al 25’ arriva il raddoppio del Modica, questa volta è Sessa che in area può provare il tiro ma capisce che Belluso è posizionato meglio, lo serve e l’attaccante non deve far altro che controllare e regalarsi la gioia del gol.

RISULTATI 17^ GIORNATA

Avola – Leonfortese  4 – 0

Giarre – Modica 1 – 2

Palazzolo –  Leonzio 3 – 2

Atletico Catania – Acquedolci 3 – 0

Mazzarrone – Gioiosa 1 – 0

Melilli – Vittoria 1 – 1

Nebros – Niscemi 1 – 1

Rosmarino -Messana 0 – 0

RISULTATI

Modica 46

Avola 38

Messana 35

Vittoria 34

Atletico Catania 30

Leonzio 26

Niscemi 25

Gioiosa e Mazzarrone 23

Melilli 19

Nebros 17

Acquadolcese, Giarre e Rosmarino 14

Palazzolo 12

Niscemi 8

 

 

 

1 commento su “Modica Calcio: espugnato anche il “Regionale” di Giarre, è record storico!”

  1. Vincenzo Giannone

    Grande Modica Calcio sta dimostrando di meritare il primo posto in Classifica e un attacco straordinario difesa di ferro
    Complimenti a dirigenti squadra allenatore e ai tifosi che sono il 12simo uomo in campo

