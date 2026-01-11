Modica: bandiere e cartelli in Piazza Rizzone, la manifestazione del Comitato Pro Palestina

MODICA, 11 gennaio 2026 – Si è svolta questa mattina a Modica una manifestazione pacifica organizzata dal Comitato Pro Palestina. Un gruppo di attivisti e cittadini si è ritrovato in Piazza Corrado Rizzone, posizionandosi strategicamente attorno alla rotatoria per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crisi in Medio Oriente.

Il sito della protesta non è stato casuale: la rotatoria di Piazza Rizzone rappresenta uno dei principali snodi della città, reso oggi ancora più trafficato dalla concomitanza con il settimanale mercatino dell’usato.

La presenza di centinaia di persone tra i banchi del mercato ha garantito una grande visibilità ai manifestanti, che hanno esposto bandiere e cartelli senza tuttavia intralciare la circolazione o creare tensioni.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle mobilitazioni pacifiche che chiedono l’attenzione delle istituzioni e della cittadinanza sulla situazione umanitaria nei territori palestinesi, puntando sul dialogo visivo con la comunità locale in un momento di forte aggregazione sociale.

