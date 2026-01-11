Da Pozzallo al Giro del Mondo: Giannandrea Roccasalvo Ufficiale sulla MSC Magnifica

POZZALLO, 11 Gennaio 2026 – C’è un pezzo di Pozzallo a bordo della MSC Magnifica, la nave che dal 5 gennaio è impegnata in un’impresa da record: il World Cruise 2026, il giro del mondo più lungo mai realizzato. A guidare il colosso dei mari tra i cinque continenti è il giovane ufficiale di coperta Giannandrea Roccasalvo.

, eccellenza pozzallese e orgoglio dell’Istituto Nautico “Giorgio La Pira”.

Il viaggio in cui Giannandrea è impegnato non è una semplice crociera, ma una sfida tecnica e umana senza precedenti: 132 giorni di navigazione continua, oltre 40.000 miglia nautiche, 46 destinazioni mozzafiato sparse in tutto il globo.

Ricoprire il ruolo di Ufficiale di Coperta in una missione di questa portata richiede una maturità professionale fuori dal comune e una gestione impeccabile della responsabilità verso nave, passeggeri ed equipaggio.

Il percorso di Giannandrea affonda le radici nella solida formazione ricevuta a Pozzallo. I suoi ex insegnanti lo ricordano come uno degli studenti più brillanti dell’istituto: serio, determinato e dotato di una passione autentica che gli ha permesso di trasformare i sogni di adolescente in una “rotta tracciata” verso il successo.

“Non è un traguardo arrivato per caso,” commentano i suoi mentori, “ma il frutto di sacrifici, studio costante e scelte coraggiose, supportate da una famiglia esemplare che ha saputo trasmettergli i valori giusti per affrontare il mare aperto.”

La notizia del prestigioso incarico di Roccasalvo è stata accolta con grande entusiasmo nella sua città natale. Giannandrea rappresenta oggi un modello per i tanti giovani che frequentano l’istituto nautico, dimostrando che con la dedizione è possibile raggiungere i vertici della marina mercantile internazionale.

A Giannandrea, attualmente in navigazione verso mete lontane, giungono i migliori auguri per questa straordinaria avventura e per una carriera che, come la sua nave, sembra non avere confini.

